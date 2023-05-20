В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего
Синоптики обнародовали прогноз погоды по Украине. На выходных ожидается переменная облачность. Кое-где будет дождь, возможны даже грозы. Средняя суточная температура в Украине превысила 15 градусов тепла.
Это значит, что началось метеорологическое лето. Об этом информирует Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по Украине
Синоптики прогнозируют по Украине переменную облачность. Небольшой кратковременный дождь и гроза будет:
- в Крыму,
- в Хмельницкой области,
- в Винницкой области,
- в Черкасской области,
- в Полтавской области,
- в Харьковской области,
- в Сумской области.
Ветер северо-восточный 7 — 12 м/с. В Крыму днем местами порывы 15 — 20 м/с.
Температура воздуха по Украине:
- ночью 11 — 16°,
- на Прикарпатье и в Карпатах 4 — 9°,
- днем в западных и северных областях 20 — 25°,
- в центральных, восточных и южных областях 24 — 29°,
- на высокогорье Карпат и в Крымских горах 13 — 18°.
Прогноз погоды по Киевской области
Синоптики прогнозируют в столице переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7 —12 м/с.
Температура в Киевской области:
- ночью 11 — 16°
- днем 20 — 25°
В Киеве:
- ночью 13 — 15°,
- днем 21 — 23°.
По словам синоптика Натальи Диденко, метеорологическая весна закончилась, которая началась 17 января и длилась 116 дней.
"Продолжительность весны в столице превысила климатическую норму на полтора месяца.
Итак, говорим о первых, уже фактически, летних выходных", — заявила Диденко.
Напомним, синоптики прогнозируют, что следующие две ночи преимущественно без осадков. Днем на большей части территории Украины местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с, во время гроз порывистый.