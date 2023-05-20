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В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

20 мая 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего
В Одессе идет дождь. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики обнародовали прогноз погоды по Украине. На выходных ожидается переменная облачность. Кое-где будет дождь, возможны даже грозы. Средняя суточная температура в Украине превысила 15 градусов тепла.

Это значит, что началось метеорологическое лето. Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине

Синоптики прогнозируют по Украине переменную облачность. Небольшой кратковременный дождь и гроза будет:

  • в Крыму,
  • в Хмельницкой области,
  • в Винницкой области,
  • в Черкасской области,
  • в Полтавской области,
  • в Харьковской области,
  • в Сумской области.

Ветер северо-восточный 7 — 12 м/с. В Крыму днем местами порывы 15 — 20 м/с.

Прогноз погоды по Украине на 20 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха по Украине:

  • ночью 11 — 16°,
  • на Прикарпатье и в Карпатах 4 — 9°,
  • днем в западных и северных областях 20 — 25°,
  • в центральных, восточных и южных областях 24 — 29°,
  • на высокогорье Карпат и в Крымских горах 13 — 18°.

Прогноз погоды по Киевской области

Синоптики прогнозируют в столице переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7 —12 м/с.

Температура в Киевской области:

  • ночью 11 — 16°
  • днем 20 — 25°

В Киеве:

  • ночью 13 — 15°,
  • днем 21 — 23°.

По словам синоптика Натальи Диденко, метеорологическая весна закончилась, которая началась 17 января и длилась 116 дней.

"Продолжительность весны в столице превысила климатическую норму на полтора месяца.
Итак, говорим о первых, уже фактически, летних выходных", — заявила Диденко.

Напомним, синоптики прогнозируют, что следующие две ночи преимущественно без осадков. Днем на большей части территории Украины местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с, во время гроз порывистый.

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