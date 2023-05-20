В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

В Одессе идет дождь. Фото: Новини.LIVE

Синоптики обнародовали прогноз погоды по Украине. На выходных ожидается переменная облачность. Кое-где будет дождь, возможны даже грозы. Средняя суточная температура в Украине превысила 15 градусов тепла.

Это значит, что началось метеорологическое лето. Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине

Синоптики прогнозируют по Украине переменную облачность. Небольшой кратковременный дождь и гроза будет:

в Крыму,

в Хмельницкой области,

в Винницкой области,

в Черкасской области,

в Полтавской области,

в Харьковской области,

в Сумской области.

Ветер северо-восточный 7 — 12 м/с. В Крыму днем местами порывы 15 — 20 м/с.

Прогноз погоды по Украине на 20 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха по Украине:

ночью 11 — 16°,

на Прикарпатье и в Карпатах 4 — 9°,

днем в западных и северных областях 20 — 25°,

в центральных, восточных и южных областях 24 — 29°,

на высокогорье Карпат и в Крымских горах 13 — 18°.

Прогноз погоды по Киевской области

Синоптики прогнозируют в столице переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7 —12 м/с.

Температура в Киевской области:

ночью 11 — 16°

днем 20 — 25°

В Киеве:

ночью 13 — 15°,

днем 21 — 23°.

По словам синоптика Натальи Диденко, метеорологическая весна закончилась, которая началась 17 января и длилась 116 дней.

"Продолжительность весны в столице превысила климатическую норму на полтора месяца.

Итак, говорим о первых, уже фактически, летних выходных", — заявила Диденко.

Напомним, синоптики прогнозируют, что следующие две ночи преимущественно без осадков. Днем на большей части территории Украины местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с, во время гроз порывистый.