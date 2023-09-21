Прогноз погоды 22 сентября: синоптики предупреждают об опасности

Лісова пожежа в Україні. Фото: freepik

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Завтра, 22 сентября, в Украине температура воздуха днём будет колебаться в пределах 22—27 °C. В то же время синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 22 сентября

В пятницу, 22 сентября, по территории Украины будет переменная облачность, без осадков. Лишь днём в Закарпатье и Прикарпатье местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой.

Ветер преимущественно южный, скорость 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от 10 до 15°С, на побережье морей и Закарпатье до 18°С. Днём воздух прогреется до 22-27 °C, в западных областях - до 16-21 °C.

Погода в Украине 22 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 22 сентября



По сообщению синоптиков, 22 сентября в Киеве и области будет преобладать переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью 10-15°C, днем 22—27°C;

в Киеве ночью 13-15°C, днем 24—26°C.

Также синоптики предупреждают, что 22-24 сентября в столице и области чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве 22 сентября. Фото: Метеопрог

Напомним, что завтра над Украиной возможны сильные, но не продолжительные порывы юго-восточного ветра. Также синоптики спрогнозировали, какая погода ждёт Украину зимой.

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