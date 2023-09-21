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Червоний рівень: Укргідрометцентр попередив про небезпеку в одному регіоні

21 вересня 2023 21:41
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 22 вересня: синоптики попереджають про небезпеку
Лісова пожежа в Україні. Фото: freepik
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 22 вересня, в Україні температура повітря вдень коливатиметься в межах 22—27 °C. Водночас синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Київщині.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 22 вересня 

У п'ятницю, 2 вересня, по території України спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями пройде невеликий короткочасний дощ з грозою.

Вітер переважно південний, швидкість — 5—10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 10 до 15°С, на узбережжі морів та Закарпатті до 18°С. Вдень повітря прогріється до 22—27 °C, в західних областях — до 16-21 °C.

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Погода в Україні 22 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 22 вересня 

За повідомленням синоптиків, 22 вересня у Києві та області переважатиме мінлива хмарність .без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. 

Температура повітря:

  • в області вночі 10-15 °C, вдень 22—27 °C;
  • у Києві вночі 13-15 °C, вдень 24—26 °C.

Також синоптики попереджають, що упродовж 22-24 вересня у столиці та області надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

Погода в Києві 22 вересня. Фото: Метеопрог

Нагадаємо, що завтра над Україною можливі сильні, але не тривалі пориви південно-східного вітру. Також синоптики спрогнозували, яка погода чекає на Україну взимку. 

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