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Часть Украины накроют дожди: синоптики рассказали, какие регионы сегодня будет заливать больше всего

22 августа 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 22 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Метеопрог и Диденко
Девушка под зонтиком в дождь. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 22 августа, в некоторых регионах страны возможен кратковременный дождь с грозой. В целом же в Украине ожидается теплая солнечная погода.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня, 22 августа.

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Прогноз погоды в Украине 22 августа

По данным синоптиков, осадки ожидаются в Карпатах, Прикарпатье и северо-востоке страны.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +15...+20°С, днем +24...+29°С;
  • днем в Закарпатье, в центральных и восточных областях +27...+32°С;
  • ночью на юге страны +18...+23°С, днем +30...+35°С.
Погода в Украине 22 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 22 августа

В Укргидрометцентре сообщают, что в столице сегодня осадков не ожидается, будет жаркая и теплая погода. Однако синоптики обращают внимание на то, что в период с 22 по 24 августа существует чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области 22 августа. Фото: Meteoprog

Температура воздуха в области:

  • ночью +15...+20°С,
  • днем +24...+29°С.
Погода в Киеве. Фото: Meteoprog

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью +18...+20°С,
  • днем +27...+29°С.

Пожарная опасность в Украине

Сообщается, что 22-24 августа в Украине (кроме Закарпатской, Днепропетровской, Запорожской, 22 августа и Сумской и Черниговской, 23-24 августа и Львовской и Ивано-Франковской областей) удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко считает, что температура воздуха сегодня будет более благоприятной на севере, западе и в центральных регионах Украины. Однако на юге и юго-востоке будет жара. Небольшие дожди могут пройти в Прикарпатье и на северо-востоке.

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