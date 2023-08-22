Погода в Украине сегодня, 22 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Метеопрог и Диденко

Часть Украины накроют дожди: синоптики рассказали, какие регионы сегодня будет заливать больше всего
Сегодня, 22 августа, в некоторых регионах страны возможен кратковременный дождь с грозой. В целом же в Украине ожидается теплая солнечная погода.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня, 22 августа.
Прогноз погоды в Украине 22 августа
По данным синоптиков, осадки ожидаются в Карпатах, Прикарпатье и северо-востоке страны.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +15...+20°С, днем +24...+29°С;
- днем в Закарпатье, в центральных и восточных областях +27...+32°С;
- ночью на юге страны +18...+23°С, днем +30...+35°С.
Погода в Киеве и Киевской области 22 августа
В Укргидрометцентре сообщают, что в столице сегодня осадков не ожидается, будет жаркая и теплая погода. Однако синоптики обращают внимание на то, что в период с 22 по 24 августа существует чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью +15...+20°С,
- днем +24...+29°С.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью +18...+20°С,
- днем +27...+29°С.
Пожарная опасность в Украине
Сообщается, что 22-24 августа в Украине (кроме Закарпатской, Днепропетровской, Запорожской, 22 августа и Сумской и Черниговской, 23-24 августа и Львовской и Ивано-Франковской областей) удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, синоптик Наталья Диденко считает, что температура воздуха сегодня будет более благоприятной на севере, западе и в центральных регионах Украины. Однако на юге и юго-востоке будет жара. Небольшие дожди могут пройти в Прикарпатье и на северо-востоке.