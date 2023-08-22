Погода в Україні сьогодні, 22 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

Частину України накриють дощі: синоптики розповіли, які регіони сьогодні заливатиме найбільше
Сьогодні, 22 серпня, у деяких регіонах країни можливий короткочасний дощ з грозою. А загалом в Україні очікується тепла сонячна погода.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні, 22 серпня.
Прогноз погоди в Україні 22 серпня
За даними синоптиків, опади очікуються в Карпатах, на Прикарпатті та північному сході країни.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +15...+20°С, вдень +24...+29°С;
- вдень на Закарпатті, в центральних та східних областях +27...+32°С;
- вночі на півдні країни +18...+23°С, вдень +30...+35°С.
Погода у Києві та Київській області 22 серпня
В Укргідрометцентрі повідомляють, що у столиці сьогодні опадів не передбачається, буде спекотна та тепла погода. Однак синоптики звертають увагу, що у період з 22 по 24 серпня існує надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі +15...+20°С,
- вдень +24...+29°С.
Температура повітря у Києві:
- вночі +18...+20°С,
- вдень +27...+29°С.
Пожежна небезпека в Україні
Повідомляється, що 22-24 серпня в Україні (крім Закарпатської, Дніпропетровської, Запорізької, 22 серпня і Сумської та Чернігівської, 23-24 серпня і Львівської та Івано-Франківської областей) утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко вважає, що температура повітря сьогодні буде більш сприятливою на півночі, заході та у частині центральних регіонів України. Проте на півдні та південному-сході пануватиме спека. Невеликі дощі можуть пройти в Прикарпатті та на північному сході.