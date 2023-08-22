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Частину України накриють дощі: синоптики розповіли, які регіони сьогодні заливатиме найбільше

22 серпня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 22 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко
Дівчина під парасолькою у дощ. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 22 серпня, у деяких регіонах країни можливий короткочасний дощ з грозою. А загалом в Україні очікується тепла сонячна погода.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні, 22 серпня.

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Прогноз погоди в Україні 22 серпня

За даними синоптиків, опади  очікуються в Карпатах, на Прикарпатті та північному сході країни. 

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +15...+20°С, вдень +24...+29°С;
  • вдень на Закарпатті, в центральних та східних областях +27...+32°С;
  • вночі на півдні країни +18...+23°С, вдень +30...+35°С. 
Погода в Україні 22 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 22 серпня

В Укргідрометцентрі повідомляють, що у столиці сьогодні опадів не передбачається, буде спекотна та тепла погода. Однак синоптики звертають увагу, що у період з 22 по 24 серпня існує надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Київській області 22 серпня. Фото: Мeteoprog

Температура повітря в області:

  • вночі +15...+20°С,
  • вдень +24...+29°С.
Погода у Києві. Фото: Мeteoprog

Температура повітря у Києві:

  • вночі +18...+20°С,
  • вдень +27...+29°С.

Пожежна небезпека в Україні

Повідомляється, що 22-24 серпня в Україні (крім Закарпатської, Дніпропетровської, Запорізької, 22 серпня і Сумської та Чернігівської, 23-24 серпня і Львівської та Івано-Франківської областей) утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко вважає, що температура повітря сьогодні буде більш сприятливою на півночі, заході та у частині центральних регіонів України. Проте на півдні та південному-сході пануватиме спека. Невеликі дощі можуть пройти в Прикарпатті та на північному сході. 

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