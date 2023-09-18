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Бабье лето продолжается: Наталья Диденко рассказала, где в Украине завтра будет солнечно

18 сентября 2023 14:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 19 сентября: где будет солнечно
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134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 19 сентября, в Украине ожидают теплую сухую погоду. Осадки прогнозируют только в западных регионах.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам народного синоптика, бабье лето в Украине продолжается.

"Большая часть территории Украины все же будет принадлежать антициклону — осадков не будет" , — отметила Диденко.

Температура воздуха без особых изменений, +23+26 градусов.

В западных регионах возможны осадки и грозы с порывистым ветром. Из-за дождей температура воздуха в этой части Украины может снизиться до +19+23.

При этом до конца недели существенных изменений в погоде не предполагается.

Также синоптик сообщила, что по некоторым источникам завтра ожидается существенная активизация магнитного поля Земли, то есть магнитные бури.

"Если вы замечали, что это на вас негативно влияет, на всякий случай обратите внимание", — объяснила она.

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"В столице вторник обещает быть сухим и теплым, до +23+25 градусов", — рассказала синоптик.

Однако на следующий день, 20 сентября, могут быть небольшие осадки.

"Несколько снизится температура воздуха, однако общая синоптическая картина остается пока красивой и комфортной, сухо и тепло", — отметила Диденко.

Напомним, синоптики предупредили, какие области сегодня накроют туманы.

Также синоптик дал прогноз на следующую неделю: погреемся еще на солнце или будут лить дожди?

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