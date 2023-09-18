Погода в Україні 19 вересня: де буде сонячно

Осінь у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вівторок, 19 вересня, в Україні очікують теплу суху погоду. Опади прогнозують лише у західних регіонах.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Якої буде погода в Україні 19 вересня

За словами народного синоптика, бабине літо в Україні триває.

"Більша частина території України все ж належатиме антициклону — опадів не буде", — зазначила Діденко.

Температура повітря не зазнає особливих змін, +23+26 градусів.

Водночас у західних регіонах можливі опади та грози із поривчастим вітром. Через дощі температура повітря в цій частині України може знизитись до +19+23.

При цьому до кінця тижня суттєвих змін у погоді не передбачається.

Також синоптик повідомила, що за деякими джерелами завтра очікується суттєва активізація магнітного поля Землі, тобто, магнітні бурі.

"Якщо ви помічали, що це на вас негативно впливає, про всяк випадок зверніть увагу", — пояснила вона.

Якою буде погода у Києві 19 вересня

"У столиці вівторок обіцяє бути сухим та теплим, до +23+25 градусів", — розповіла синоптик.

Однак на наступний день, 20 вересня можуть бути незначні опади.

"Дещо знизиться температура повітря, проте загальна синоптична картина залишається поки красивою і комфортною, сухо та тепло", — зазначила Діденко.

Нагадаємо, синоптики попередили, які області сьогодні накриють тумани.

Також синоптик дав прогноз на наступний тиждень: ще погріємось на сонці чи литимуть дощі?