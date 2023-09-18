Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Бабине літо триває: Наталка Діденко розповіла, де в Україні завтра буде сонячно arrow

Бабине літо триває: Наталка Діденко розповіла, де в Україні завтра буде сонячно

18 вересня 2023 14:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 19 вересня: де буде сонячно
Осінь у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 19 вересня, в Україні очікують теплу суху погоду. Опади прогнозують лише у західних регіонах.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Якої буде погода в Україні 19 вересня

За словами народного синоптика, бабине літо в Україні триває.

"Більша частина території України все ж належатиме антициклону — опадів не буде", — зазначила Діденко.
Температура повітря не зазнає особливих змін, +23+26 градусів.

Водночас у західних регіонах можливі опади та грози із поривчастим вітром. Через дощі температура повітря в цій частині України може знизитись до +19+23. 

При цьому до кінця тижня суттєвих змін у погоді не передбачається.

Також синоптик повідомила, що за деякими джерелами завтра очікується суттєва активізація магнітного поля Землі, тобто, магнітні бурі.

"Якщо ви помічали, що це на вас негативно впливає, про всяк випадок зверніть увагу", — пояснила вона.

Якою буде погода у Києві 19 вересня

"У столиці вівторок обіцяє бути сухим та теплим, до +23+25 градусів", — розповіла синоптик.

Однак на наступний день, 20 вересня можуть бути незначні опади. 

"Дещо знизиться температура повітря, проте загальна синоптична картина залишається поки красивою і комфортною, сухо та тепло", — зазначила Діденко.

Нагадаємо, синоптики попередили, які області сьогодні накриють тумани.

Також синоптик дав прогноз на наступний тиждень: ще погріємось на сонці чи литимуть дощі? 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Що точно не варто робити під час війни — так це бути і красивим, і розумним. Інтерв’ю з Гетманцевим

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз