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"Бабье лето" будет недолго: синоптик рассказала, какой погоды ждать в ближайшие недели

11 октября 2023 19:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине от синоптика Укргидрометцентра на октябрь, ноябрь и декабрь
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Ноябрь и декабрь этого года не принесут для Украины температурных рекордов. Однако ожидается еще "бабье лето", которое продлится в течение трех или четырех дней.

Об этом заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня для Украинского радио.

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"По расчетам, которые были в сентябре, мы ожидаем температуру в ноябре и декабре близкую к норме. В январе и феврале вероятнее, что температура будет выше средних многолетних показателей", — объяснила синоптик.

Летний сентябрь

Она добавила, что в сентябре этого года еще была летняя погода, ведь в среднем суточная температура воздуха составляла +15 °С и выше.

"Осень к нам пришла 1-2 октября, когда среднесуточная температура стала ниже 15 градусов. В сентябре осень мы чувствовали только утром, когда было прохладно. Днем же, когда было +20-25, а кое-где и до +30 градусов, мы имели лето", — отметила Наталья.

Погода в октябре

По ее словам, до 15 октября температура воздуха в Украине будет составлять от +18 до +22-23 °С в течение дня. Ночью температурные показатели будут от +5-10 °С, местами +12 °С.

"Потом с северо-запада, через Балтию и страны Скандинавии, к нам придет прохлада. Поэтому снова пройдут дожди, преимущественно небольшие, и произойдет снижение температуры. Не кардинально, однако до нормы октября — +10-15 градусов", — добавила Голеня.

Кроме того, после 20 октября температура воздуха ночью будет достигать ниже 0 °С, днем +5-8 °С.

"Однако сегодняшний расчет может быть совсем другой, потому что то, что за пределами 5-7 дней, может изменяться кардинально",  — предупредила специалист.

Холодные ноябрь и декабрь

Она отметила, что ноябрь должен быть со средними показателями температуры.

"По расчетам, которые были в сентябре, мы ожидаем температуру в ноябре и даже декабре близкую к норме. В январе и феврале более вероятно, что температура будет выше средних многолетних показателей", — подчеркнула синоптик.

Дожди в Украине

Также небольшие дожди могут пройти 12-13 октября и 16-17 октября. По ее словам, осадков скоро должно быть много.

"Для того чтобы увлажнить сухую землю и улучшить гидрологическую ситуацию, нужно южный циклон, чтобы здесь поливало 2-3 дня", — подытожила специалист.

Напомним, в Украине завтра, 12 октября, погода будет теплее, чем в предыдущие дни. Особенно этот день будет теплым на западе страны.

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