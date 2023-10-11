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Діденко попередила про різку зміну погоди завтра: до чого готуватися

11 жовтня 2023 13:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Діденко попередила про різку зміну погоди завтра: до чого готуватися
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні, завтра, 12 жовтня, погода буде теплішою, ніж в попередні дні. Особливо цей день буде теплим на заході країни.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 12 жовтня

У західних та північних областях України в цей день можуть пройти невеликі дощі. Загалом буде хмарно з проясненнями. 

Проте сонячно буде на півдні та сході нашої батьківщини.

Температура повітря:

  • загалом по Україні  +15-20 °С;
  • на заході — +20-25 °С;
  • у східних областях — +12-15 °С.
  • на півдні — +16-19 °С.
погода від Наталки Діденко
Погода в Україні на 12 жовтня. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві 12 жовтня 

У Києві в цей день буде хмарно, місцями може пройти невеликий дощ. 

"Але відчутно потепліє, нічні заморозки розчиняться у теплішій повітряній масі та сховаються під хмарами", — зауважила Діденко. 

Температура повітря в українській столиці в цей день становитиме +20 °С.

За її словами, така тепла погода протримається до кінця цього тижня, проте в неділю, а саме 15 жовтня стане холодніше. 

"Ще є навколо багато все ж світла, сонця і відносного тепла. І електрика! Не бійтеся, використовуйте термоковдри, одягайте під тоненькі блузки тоненьку термобілизну, поставте у вазочку чорнобривці, у керамічну тарілку яскраві яблука, старайтеся не сумувати, передивіться акції на діодні лампи, підіть побуцайте листя в парку. Осінь ще довго", — порадила синоптикиня. 

погода від Наталки Діденко
Скриншот допису

Нагадаємо, сьогодні зранку, 11 жовтня, частину Києва накрив сильний туман. У поліції нагадали, як діяти в умовах обмеженої видимості.

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