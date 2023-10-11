Діденко попередила про різку зміну погоди завтра: до чого готуватися

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні, завтра, 12 жовтня, погода буде теплішою, ніж в попередні дні. Особливо цей день буде теплим на заході країни.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 12 жовтня

У західних та північних областях України в цей день можуть пройти невеликі дощі. Загалом буде хмарно з проясненнями.

Проте сонячно буде на півдні та сході нашої батьківщини.

Температура повітря:

загалом по Україні +15-20 °С;

на заході — +20-25 °С;

у східних областях — +12-15 °С.

на півдні — +16-19 °С.

Погода в Україні на 12 жовтня. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві 12 жовтня

У Києві в цей день буде хмарно, місцями може пройти невеликий дощ.

"Але відчутно потепліє, нічні заморозки розчиняться у теплішій повітряній масі та сховаються під хмарами", — зауважила Діденко.

Температура повітря в українській столиці в цей день становитиме +20 °С.

За її словами, така тепла погода протримається до кінця цього тижня, проте в неділю, а саме 15 жовтня стане холодніше.

"Ще є навколо багато все ж світла, сонця і відносного тепла. І електрика! Не бійтеся, використовуйте термоковдри, одягайте під тоненькі блузки тоненьку термобілизну, поставте у вазочку чорнобривці, у керамічну тарілку яскраві яблука, старайтеся не сумувати, передивіться акції на діодні лампи, підіть побуцайте листя в парку. Осінь ще довго", — порадила синоптикиня.

Скриншот допису

Нагадаємо, сьогодні зранку, 11 жовтня, частину Києва накрив сильний туман. У поліції нагадали, як діяти в умовах обмеженої видимості.