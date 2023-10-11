Діденко попередила про різку зміну погоди завтра: до чого готуватися
В Україні, завтра, 12 жовтня, погода буде теплішою, ніж в попередні дні. Особливо цей день буде теплим на заході країни.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 12 жовтня
У західних та північних областях України в цей день можуть пройти невеликі дощі. Загалом буде хмарно з проясненнями.
Проте сонячно буде на півдні та сході нашої батьківщини.
Температура повітря:
- загалом по Україні +15-20 °С;
- на заході — +20-25 °С;
- у східних областях — +12-15 °С.
- на півдні — +16-19 °С.
Погода у Києві 12 жовтня
У Києві в цей день буде хмарно, місцями може пройти невеликий дощ.
"Але відчутно потепліє, нічні заморозки розчиняться у теплішій повітряній масі та сховаються під хмарами", — зауважила Діденко.
Температура повітря в українській столиці в цей день становитиме +20 °С.
За її словами, така тепла погода протримається до кінця цього тижня, проте в неділю, а саме 15 жовтня стане холодніше.
"Ще є навколо багато все ж світла, сонця і відносного тепла. І електрика! Не бійтеся, використовуйте термоковдри, одягайте під тоненькі блузки тоненьку термобілизну, поставте у вазочку чорнобривці, у керамічну тарілку яскраві яблука, старайтеся не сумувати, передивіться акції на діодні лампи, підіть побуцайте листя в парку. Осінь ще довго", — порадила синоптикиня.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 11 жовтня, частину Києва накрив сильний туман. У поліції нагадали, як діяти в умовах обмеженої видимості.