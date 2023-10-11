Диденко предупредила о резкой смене погоды завтра: к чему готовиться
В Украине, завтра, 12 октября, погода будет теплее, чем в предыдущие дни. Особенно этот день будет теплым на западе страны.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 12 октября
На западных и северных областях Украины в этот день могут пройти небольшие дожди. В общем, будет облачно с прояснениями.
Однако солнечно будет на юге и на востоке нашей родины.
Температура воздуха:
- в целом по Украине — +15-20 ° С;
- на западе — +20-25 ° С;
- в восточных областях — +12-15 °С.
- на юге — +16-19 °С.
Погода в Киеве 12 октября
В Киеве в этот день будет облачно, также может пройти кратковременный дождь.
"Но ощутимо потеплеет, ночные заморозки растворятся в более теплой воздушной массе и скроются под облаками", — отметила Диденко.
Температура воздуха в украинской столице в этот день составит +20°С.
По ее словам, такая теплая погода продержится до конца этой недели, однако в воскресенье, а именно 15 октября, станет холоднее.
"Еще есть вокруг много все же света, солнца и относительного тепла. И электричество! Не бойтесь, используйте термоодеяла, надевайте под тоненькие блузки тоненькое термобелье, поставьте в вазочку бархатцы, в керамическую тарелку яркие яблоки, старайтесь не унывать, пересмотрите акции на диодные лампы, пойдите пощелкайте листья в парке. Осень еще долго", — посоветовала синоптик.
Напомним, сегодня утром, 11 октября, часть Киева накрыл сильный туман. В полиции напомнили, как действовать в условиях ограниченной видимости.