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Диденко предупредила о резкой смене погоды завтра: к чему готовиться

11 октября 2023 13:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Диденко предупредила о резкой смене погоды завтра: к чему готовиться
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине, завтра, 12 октября, погода будет теплее, чем в предыдущие дни. Особенно этот день будет теплым на западе страны.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 12 октября

На западных и северных областях Украины в этот день могут пройти небольшие дожди. В общем, будет облачно с прояснениями.

Однако солнечно будет на юге и на востоке нашей родины.

Температура воздуха:

  • в целом по Украине — +15-20 ° С;
  • на западе — +20-25 ° С;
  • в восточных областях — +12-15 °С.
  • на юге — +16-19 °С.
погода от Наталки Диденко
Погода в Украине на 12 октября. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 12 октября

В Киеве в этот день будет облачно, также может пройти кратковременный дождь.

"Но ощутимо потеплеет, ночные заморозки растворятся в более теплой воздушной массе и скроются под облаками", — отметила Диденко.

Температура воздуха в украинской столице в этот день составит +20°С.

По ее словам, такая теплая погода продержится до конца этой недели, однако в воскресенье, а именно 15 октября, станет холоднее.

"Еще есть вокруг много все же света, солнца и относительного тепла. И электричество! Не бойтесь, используйте термоодеяла, надевайте под тоненькие блузки тоненькое термобелье, поставьте в вазочку бархатцы, в керамическую тарелку яркие яблоки, старайтесь не унывать, пересмотрите акции на диодные лампы, пойдите пощелкайте листья в парке. Осень еще долго", — посоветовала синоптик.

погода от Наталки Диденко
Скриншот сообщения

Напомним, сегодня утром, 11 октября, часть Киева накрыл сильный туман. В полиции напомнили, как действовать в условиях ограниченной видимости.

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