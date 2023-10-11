Сильний туман накрив Київ: у поліції дали поради водіям

Туман у Києві. Фото: t.me/kievreal1

Сьогодні зранку, 11 жовтня, частину Києва накрив сильний туман. У поліції нагадали, як діяти в умовах обмеженої видимості.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Поради для водіїв

відмовтеся від ризикованих маневрів;

знизьте швидкість, коли наближаєтесь до пішохідних переходів;

збільште дистанцію між автомобілями;

за наявності протитуманних фар увімкніть їх разом із ближнім світлом;

під час зупинки вмикайте аварійну світлову сигналізацію;

користуйтеся засобами пасивної безпеки;

Як діяти пішоходам

будьте особливо уважними на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора;

одягайте світловідбивальні елементи, аби бути помітним для водіїв.

"Бережіть себе та будьте свідомими", — додали у поліції.

Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, в Києві слід чекати хмарну погоду з можливими проясненнями. Вночі у столиці можливі заморозки, але протягом дня синоптики прогнозують максимальну температуру повітря до +14 °С.

Також ми писали, що сьогодні зранку, 11 жовтня, у Києві трамвай зійшов з рейок. Це сталося на перехресті Кибальчича та Дашкевича.

Додамо, відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві відбудеться вже найближчими тижнями. Його будували впродовж 30 років.