Сильний туман накрив Київ: у поліції дали поради водіям
Сьогодні зранку, 11 жовтня, частину Києва накрив сильний туман. У поліції нагадали, як діяти в умовах обмеженої видимості.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
Поради для водіїв
- відмовтеся від ризикованих маневрів;
- знизьте швидкість, коли наближаєтесь до пішохідних переходів;
- збільште дистанцію між автомобілями;
- за наявності протитуманних фар увімкніть їх разом із ближнім світлом;
- під час зупинки вмикайте аварійну світлову сигналізацію;
- користуйтеся засобами пасивної безпеки;
Як діяти пішоходам
- будьте особливо уважними на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора;
- одягайте світловідбивальні елементи, аби бути помітним для водіїв.
"Бережіть себе та будьте свідомими", — додали у поліції.
Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, в Києві слід чекати хмарну погоду з можливими проясненнями. Вночі у столиці можливі заморозки, але протягом дня синоптики прогнозують максимальну температуру повітря до +14 °С.
Також ми писали, що сьогодні зранку, 11 жовтня, у Києві трамвай зійшов з рейок. Це сталося на перехресті Кибальчича та Дашкевича.
Додамо, відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві відбудеться вже найближчими тижнями. Його будували впродовж 30 років.