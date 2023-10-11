Сильный туман накрыл Киев: в полиции дали советы водителям

Туман в Киеве. Фото: t.me/kievreal1

Сегодня утром, 11 октября, часть Киева накрыл сильный туман. В полиции напомнили, как действовать в условиях ограниченной видимости.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Советы для водителей

откажитесь от рискованных маневров;

снизьте скорость, когда приближаетесь к пешеходным переходам;

увеличьте дистанцию между автомобилями;

при наличии противотуманных фар включите их вместе с ближним светом;

при остановке включайте аварийную световую сигнализацию;

пользуйтесь средствами пассивной безопасности;

Как действовать пешеходам

будьте особенно внимательны на проезжей части и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора;

надевайте световозвращающие элементы, чтобы быть заметным для водителей.

"Берегите себя и будьте сознательными", — добавили в полиции.

Пост патрульной полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 11 октября, в Киеве следует ожидать облачную погоду с возможными прояснениями. Ночью в столице возможны заморозки, но зднем синоптики прогнозируют максимальную температуру воздуха до +14 °С.

Также мы писали, что сегодня утром, 11 октября, в Киеве трамвай сошел с рельсов. Это произошло на перекрестке Кибальчича и Дашкевича.

Добавим, открытие Подольско-Воскресенского моста в Киеве состоится уже в ближайшие недели. Его строили 30 лет.