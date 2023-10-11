Сильный туман накрыл Киев: в полиции дали советы водителям
Сегодня утром, 11 октября, часть Киева накрыл сильный туман. В полиции напомнили, как действовать в условиях ограниченной видимости.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Советы для водителей
- откажитесь от рискованных маневров;
- снизьте скорость, когда приближаетесь к пешеходным переходам;
- увеличьте дистанцию между автомобилями;
- при наличии противотуманных фар включите их вместе с ближним светом;
- при остановке включайте аварийную световую сигнализацию;
- пользуйтесь средствами пассивной безопасности;
Как действовать пешеходам
- будьте особенно внимательны на проезжей части и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора;
- надевайте световозвращающие элементы, чтобы быть заметным для водителей.
"Берегите себя и будьте сознательными", — добавили в полиции.
Напомним, сегодня, 11 октября, в Киеве следует ожидать облачную погоду с возможными прояснениями. Ночью в столице возможны заморозки, но зднем синоптики прогнозируют максимальную температуру воздуха до +14 °С.
Также мы писали, что сегодня утром, 11 октября, в Киеве трамвай сошел с рельсов. Это произошло на перекрестке Кибальчича и Дашкевича.
Добавим, открытие Подольско-Воскресенского моста в Киеве состоится уже в ближайшие недели. Его строили 30 лет.