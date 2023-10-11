Прогноз погоди у Києві на 11 жовтня — чого чекати в столиці України

Погода в Києві 11 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 жовтня, в Києві слід чекати хмарну погоду з можливими проясненнями. Вночі у столиці можливі заморозки, але протягом дня синоптики прогнозують максимальну температуру повітря до +14 °С.

Про це повідомляє Укргідроментцентр.

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Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.

Вологість — 44%.

Погода в Києві 11 жовтня від Meta

За словами синоптиків, 11 жовтня у столиці буде стабільно прохолодно. Опадів не передбачається.

Температура повітря коливатиметься від 2 до 13 °С.

Фото: Meta

Погода в Києві 11 жовтня від Sinoptik.ua

Вранці очікують ясну погоду, проте вона протримається зовсім недовго. Уже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +3...+4 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть +10...+13 °С.

Фото: Sinoptik.ua

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Вночі у Києві очікуються сильні заморозки — 0-5 °С, оголошено перший рівень небезпечності.

Нагадаємо, що у середу, 11 жовтня, в Україні слід очікувати на прохолодну та похмуру погоду. У західній частині країни буде переважно хмарно, на решті території — сонячно та з проясненнями. Синоптики не прогнозують опадів, за винятком південних областей — у Криму можливий невеликий короткочасний дощ.