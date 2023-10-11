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В Укргидрометцентре рассказали, какой погоды ждать киевлянам сегодня

11 октября 2023 06:30
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Киеве на 11 октября - чего ждать в столице Украины
Погода в Киеве 11 октября. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сегодня, 11 октября, в Киеве следует ожидать облачную погоду с возможными прояснениями. Ночью в столице возможны заморозки, но в течение дня синоптики прогнозируют максимальную температуру воздуха до +14 °С.

Об этом сообщает Укргидроментцентр.

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Прогноз погоды в Киеве

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
  • Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
  • Влажность — 44%.

Погода в Киеве 11 октября от Meta

По словам синоптиков, 11 октября в столице будет прохладно. Осадки не предвидятся.

Температура воздуха будет колебаться от 2 до 13 °С.

погода 11 октября цель
Фото: Meta

Погода в Киеве 11 октября от Sinoptik.ua

Утром ожидается ясная погода, однако она продержится совсем недолго. Днем будет идти дождь. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет составлять +3...+4 °С, днем столбики термометров покажут +10...+13 °С.

погода 11 октября синоптик юа
Фото: Sinoptik.ua

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Ночью в Киеве ожидаются сильные заморозки — 0-5 °С, объявлен первый уровень опасности.

Напомним, что в среду, 11 октября, в Украине следует ожидать прохладную и пасмурную погоду. В западной части страны будет преимущественно облачно, на остальной территории солнечно и с прояснениями. Синоптики не прогнозируют осадки, за исключением южных областей — в Крыму возможен небольшой кратковременный дождь.

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