Прогноз погоды в Киеве на 11 октября - чего ждать в столице Украины

В Укргидрометцентре рассказали, какой погоды ждать киевлянам сегодня
Сегодня, 11 октября, в Киеве следует ожидать облачную погоду с возможными прояснениями. Ночью в столице возможны заморозки, но в течение дня синоптики прогнозируют максимальную температуру воздуха до +14 °С.
Об этом сообщает Укргидроментцентр.
Прогноз погоды в Киеве
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
- Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
- Влажность — 44%.
Погода в Киеве 11 октября от Meta
По словам синоптиков, 11 октября в столице будет прохладно. Осадки не предвидятся.
Температура воздуха будет колебаться от 2 до 13 °С.
Погода в Киеве 11 октября от Sinoptik.ua
Утром ожидается ясная погода, однако она продержится совсем недолго. Днем будет идти дождь. Без осадков.
Температура воздуха ночью будет составлять +3...+4 °С, днем столбики термометров покажут +10...+13 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Ночью в Киеве ожидаются сильные заморозки — 0-5 °С, объявлен первый уровень опасности.
Напомним, что в среду, 11 октября, в Украине следует ожидать прохладную и пасмурную погоду. В западной части страны будет преимущественно облачно, на остальной территории солнечно и с прояснениями. Синоптики не прогнозируют осадки, за исключением южных областей — в Крыму возможен небольшой кратковременный дождь.