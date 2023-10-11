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"Бабине літо" буде недовго: синоптик розповіла, на яку погоду чекати найближчими тижнями

11 жовтня 2023 19:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні від синоптика Укргідрометцентру на жовтень, листопад та грудень
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Цього року листопад та грудень не принесуть для України температурних рекордів. Проте очікується ще "бабине літо", яке буде тривати протягом трьох або чотирьох днів.

Про це заявила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня для Українського радіо.

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"За розрахунками, які були у вересні, ми очікуємо температуру в листопаді й грудні близьку до норми. У січні та лютому ймовірніше, що температура буде вища, ніж середні багаторічні показники", — пояснила синоптик.

Літній вересень

Вона додала, що в цьому році у вересні ще була літня погода, адже в середньому добова температура повітря становила +15 °С та вище.

"Осінь до нас прийшла 1-2 жовтня, коли середньодобова температура стала нижчою за 15 градусів. У вересні осінь ми відчували тільки зранку, коли було прохолодно. Вдень же, коли було +20-25, а подекуди й до +30 градусів, ми мали літо", — зауважила Наталія.

Погода у жовтні

За її словами, до 15 жовтня температура повітря в Україні становитиме від +18 до +22-23 °С протягом дня. Вночі температурні показники будуть +5-10 °С, місцями +12 °С.

"Потім із північного заходу, через Балтію та країни Скандинавії, до нас завітає прохолода. Тому знову пройдуть дощі, переважно невеликі, та відбудеться зниження температури. Не кардинально, проте до норми жовтня — +10-15 градусів", — додала Голеня.

Крім того, після 20 жовтня температура повітря вночі сягатиме нижче 0 °С, вдень — +5-8 °С.

"Проте сьогоднішній розрахунок може бути зовсім інший, бо те, що за межами 5-7 днів, може змінюватися кардинально", — попередила фахівець.

Холодні листопад та грудень 

Вона зазначила, що листопад має бути із середніми показниками температури.

"За розрахунками, які були у вересні, ми очікуємо температуру в листопаді й навіть грудні близьку до норми. У січні та лютому більш імовірно, що температура буде вища, ніж середні багаторічні показники", — наголосила синоптик.

Дощі в Україні

Також незначні дощі можуть пройти 12-13 жовтня та 16-17 жовтня. За її словами, опадів скоро має бути багато.

"Для того, щоб зволожити суху землю і покращити гідрологічну ситуацію, треба південний циклон, щоб тут поливало 2-3 дні", — підсумувала спеціаліст. 

Нагадаємо, в Україні завтра, 12 жовтня, погода буде теплішою, ніж в попередні дні. Особливо цей день буде теплим на заході країни.

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