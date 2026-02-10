Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Украинка установила национальный рекорд на Олимпиаде-2026

Украинка установила национальный рекорд на Олимпиаде-2026

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 18:35
Олимпиада-2026 — Елизавета Сидорко установила национальный рекорд в шорттреке
Соревнования по шорттреку. Фото: Reuters

Украинская шорттрекистка Елизавета Сидорко дебютировала на Олимпийских играх-2026. Она стала единственной представительницей Украины в женских дисциплинах шорттрека на соревнованиях и первой украинкой, которая выступила в олимпийском шорттреке с 1998 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на результаты соревнования.

Реклама
Читайте также:

Сидорко установила национальный рекорд в шорттреке

В забеге на дистанции 500 метров 21-летняя Елизавета показала время 43,337 секунды, установив новый национальный рекорд Украины. Предыдущее достижение на этой дистанции составляло 43,5 секунды.

Несмотря на рекордный результат, спортсменке не удалось преодолеть квалификацию и пройти в четвертьфинал соревнований. В следующий этап выходили две лучшие спортсменки из каждой группы, а также четыре самые быстрые среди тех, кто занял третьи места. Сидорко финишировала четвертой в своем заезде, хотя ее чистое время позволяло претендовать на место в 1/4 финала.

Напомним, мы рассказывали, как выступили украинские спортсмены в третий день соревнований на Олимпиаде-2026.

А также скелетонист Владислав Гераскевич объяснил, почему ему запретили выступать на Олимпиаде-2026 в специальном шлеме, на котором изображены погибшие украинские спортсмены.

рекорд Соревнования олимпиада Олимпийские игры-2026 Шорт-трек
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации