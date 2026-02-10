Олимпиада-2026 — Елизавета Сидорко установила национальный рекорд в шорттреке

Соревнования по шорттреку. Фото: Reuters

Украинская шорттрекистка Елизавета Сидорко дебютировала на Олимпийских играх-2026. Она стала единственной представительницей Украины в женских дисциплинах шорттрека на соревнованиях и первой украинкой, которая выступила в олимпийском шорттреке с 1998 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на результаты соревнования.

Реклама

Читайте также:

Сидорко установила национальный рекорд в шорттреке

В забеге на дистанции 500 метров 21-летняя Елизавета показала время 43,337 секунды, установив новый национальный рекорд Украины. Предыдущее достижение на этой дистанции составляло 43,5 секунды.

Несмотря на рекордный результат, спортсменке не удалось преодолеть квалификацию и пройти в четвертьфинал соревнований. В следующий этап выходили две лучшие спортсменки из каждой группы, а также четыре самые быстрые среди тех, кто занял третьи места. Сидорко финишировала четвертой в своем заезде, хотя ее чистое время позволяло претендовать на место в 1/4 финала.

Напомним, мы рассказывали, как выступили украинские спортсмены в третий день соревнований на Олимпиаде-2026.

А также скелетонист Владислав Гераскевич объяснил, почему ему запретили выступать на Олимпиаде-2026 в специальном шлеме, на котором изображены погибшие украинские спортсмены.