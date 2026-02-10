Олімпіада-2026 — Єлизавета Сидьорко встановила національний рекорд у шорттреку

Змагання зі шорттреку. Фото: Reuters

Українська шорттрекістка Єлизавета Сидьорко дебютувала на Олімпійських іграх-2026. Вона стала єдиною представницею України у жіночих дисциплінах шорттреку на змаганнях і першою українкою, яка виступила в олімпійському шорттреку з 1998 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на результати змагання.

У забігу на дистанції 500 метрів 21-річна Єлизавета показала час 43,337 секунди, встановивши новий національний рекорд України. Попереднє досягнення на цій дистанції становило 43,5 секунди.

Попри рекордний результат, спортсменці не вдалося подолати кваліфікацію та пройти до чвертьфіналу змагань. До наступного етапу виходили дві найкращі спортсменки з кожної групи, а також чотири найшвидші серед тих, хто посів треті місця. Сидьорко фінішувала четвертою у своєму заїзді, хоча її чистий час дозволяв претендувати на місце у 1/4 фіналу.

