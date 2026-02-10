Відео
Головна Олімпіада Українка встановила національний рекорд на Олімпіаді-2026

Українка встановила національний рекорд на Олімпіаді-2026

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 18:35
Олімпіада-2026 — Єлизавета Сидьорко встановила національний рекорд у шорттреку
Змагання зі шорттреку. Фото: Reuters

Українська шорттрекістка Єлизавета Сидьорко дебютувала на Олімпійських іграх-2026. Вона стала єдиною представницею України у жіночих дисциплінах шорттреку на змаганнях і першою українкою, яка виступила в олімпійському шорттреку з 1998 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на результати змагання.

Читайте також:

Сидьорко встановила національний рекорд у шорттреку

У забігу на дистанції 500 метрів 21-річна Єлизавета показала час 43,337 секунди, встановивши новий національний рекорд України. Попереднє досягнення на цій дистанції становило 43,5 секунди.

Попри рекордний результат, спортсменці не вдалося подолати кваліфікацію та пройти до чвертьфіналу змагань. До наступного етапу виходили дві найкращі спортсменки з кожної групи, а також чотири найшвидші серед тих, хто посів треті місця. Сидьорко фінішувала четвертою у своєму заїзді, хоча її чистий час дозволяв претендувати на місце у 1/4 фіналу.

Нагадаємо, ми розповідали, як виступили українські спортсмени у третій день змагань на Олімпіаді-2026.

А також скелетоніст Владислав Гераскевич пояснив, чому йому заборонили виступати на Олімпіаді-2026 у спеціальному шоломі, на якому зображені загиблі українські спортсмени.

рекорд Змагання олімпіада Олімпійські ігри-2026 Шорт-трек
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
