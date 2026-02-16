Украинец Гандей удивил характером на Олимпиаде-2026

Украинец Гандей вышел в четвертьфинал Олимпиады несмотря на травму
Украинский шорт-трекист Олег Гандей стал автором исторического результата на Олимпиаде 2026 в Милане. На дистанции 500 метров он вышел в четвертьфинал несмотря на драматичный инцидент в своем забеге.
Для Украины это первый случай, когда представитель сборной проходит так далеко на этой спринтерской дистанции, сообщает портал Новини.LIVE.
Развязка произошла на последнем круге. Американец Брендон Ким допустил контакт, из за которого украинец потерял равновесие и пересек финишную черту третьим, заметно прихрамывая. Однако после пересмотра эпизода судьи дисквалифицировали Кима, и Олег Гандей поднялся на вторую позицию, что обеспечило ему место в следующем раунде.
Исторический шанс для украинского шорт-трека
До нынешних Игр украинские спортсмены не добирались до четвертьфинала на 500 метрах. Этот результат стал важной вехой для национальной команды, которая постепенно укрепляет позиции в шорт треке на международной арене.
Четвертьфинальные забеги состоятся 18 февраля в 21 15 по местному времени. Для 26-летнего Олега Гандея это шанс закрепить успех и продолжить борьбу уже на новом уровне.
