Україна
Украинец Гандей вышел в четвертьфинал Олимпиады несмотря на травму

Украинец Гандей вышел в четвертьфинал Олимпиады несмотря на травму

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 13:31
Украинец Гандей удивил характером на Олимпиаде-2026
Олег Гандей в Италии. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Украинский шорт-трекист Олег Гандей стал автором исторического результата на Олимпиаде 2026 в Милане. На дистанции 500 метров он вышел в четвертьфинал несмотря на драматичный инцидент в своем забеге.

Для Украины это первый случай, когда представитель сборной проходит так далеко на этой спринтерской дистанции, сообщает портал Новини.LIVE.

Развязка произошла на последнем круге. Американец Брендон Ким допустил контакт, из за которого украинец потерял равновесие и пересек финишную черту третьим, заметно прихрамывая. Однако после пересмотра эпизода судьи дисквалифицировали Кима, и Олег Гандей поднялся на вторую позицию, что обеспечило ему место в следующем раунде. 

Олег Гандей
Олег Гандей (справа) во время выступления. Фото: Reuters/Yara Nardi

Исторический шанс для украинского шорт-трека

До нынешних Игр украинские спортсмены не добирались до четвертьфинала на 500 метрах. Этот результат стал важной вехой для национальной команды, которая постепенно укрепляет позиции в шорт треке на международной арене. 

Олег Гандей
Олег Гандей и его шлем. Фото: Reuters/Irene Wang

Четвертьфинальные забеги состоятся 18 февраля в 21 15 по местному времени. Для 26-летнего Олега Гандея это шанс закрепить успех и продолжить борьбу уже на новом уровне.

спорт Олимпийская сборная Украины Олимпийские игры-2026 Шорт-трек Олег Гандей
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
