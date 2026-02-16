Украина на Олимпийских играх-2026: расписание стартов 16 февраля

Катерина Коцар. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине 16 февраля пройдет десятый соревновательный день. Украинцы будут бороться за медали в четырех дисциплинах.

Всего в десятый день выступят пять представителей олимпийской сборной Украины, сообщил портал Новини.LIVE.

Олег Гандей. Фото: Reuters

Коцар уже в финале, а остальным нужно туда выйти

Начнется соревновательный день для украинцев в 11:00 с мужского слалома. Украину представит Дмитрий Шепюк, который проведет первый заезд в борьбе за выход во вторую попытку.

В 12:17 в шорт-треке на дистанции 500 м начнутся заезды с участием Олег Гандей. Ранее он сотворил сенсацию на 1500 м, где вышел в финал и стал 16-м.

Вечером состоятся командные соревнования по прыжкам с трамплина. В суперкоманде будут выступать Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко.

В 20:30 начнется финал биг-эйра во фристайле среди женщин. Украину представит национальная рекордсменка Катерина Коцар.

