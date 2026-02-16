Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада День 10 — Коцар и Гандей попытаются побороться за олимпийские медали

День 10 — Коцар и Гандей попытаются побороться за олимпийские медали

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 10:36
Украина на Олимпийских играх-2026: расписание стартов 16 февраля
Катерина Коцар. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине 16 февраля пройдет десятый соревновательный день. Украинцы будут бороться за медали в четырех дисциплинах.

Всего в десятый день выступят пять представителей олимпийской сборной Украины, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Олег Гандей
Олег Гандей. Фото: Reuters

Коцар уже в финале, а остальным нужно туда выйти

Начнется соревновательный день для украинцев в 11:00 с мужского слалома. Украину представит Дмитрий Шепюк, который проведет первый заезд в борьбе за выход во вторую попытку.

В 12:17 в шорт-треке на дистанции 500 м начнутся заезды с участием Олег Гандей. Ранее он сотворил сенсацию на 1500 м, где вышел в финал и стал 16-м.

Вечером состоятся командные соревнования по прыжкам с трамплина. В суперкоманде будут выступать Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко.

В 20:30 начнется финал биг-эйра во фристайле среди женщин. Украину представит национальная рекордсменка Катерина Коцар.

Напомним, ранее киевское "Динамо" отказалось от игрока, который был одним из лучших на сборах.

"ПСЖ" летом могут продать Илью Забарного в чемпионат Англии.

олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Олег Гандей Катерина Коцар
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации