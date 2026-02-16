Україна на Олімпійських іграх-2026: розклад стартів 16 лютого

Катерина Коцар. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Мілані та Кортіні 16 лютого пройде десятий змагальний день. Українці боротимуться за медалі в чотирьох дисципліних.

Загалом в десятий день виступлять п'ять представників олімпійської збірної України, повідомив портал Новини.LIVE.

Олег Гандей. Фото: Reuters

Коцар вже у фіналі, а іншим потрібно туди вийти

Почнеться змагальний день для українців об 11:00 з чоловічого слалому. Україну представить Дмитро Шеп’юк, який проведе перший заїзд у боротьбі за вихід до другої спроби.

О 12:17 у шорт-треку на дистанції 500 м розпочнуться заїзди за участю Олег Гандей. Раніше він створив сенсацію на 1500 м, де вийшов у фінал та став 16-м.

Увечері відбудуться командні змагання зі стрибків із трампліна. У суперкоманді виступатимуть Євген Марусяк та Віталій Калініченко.

О 20:30 розпочнеться фінал біг-ейру у фристайлі серед жінок. Україну представить національна рекордсменка Катерина Коцар.

