Україна на Олімпійських іграх-2026: розклад стартів 16 лютого

День 10 — Коцар та Гандей спробують поборотися за олімпійські медалі
На Олімпійських іграх в Мілані та Кортіні 16 лютого пройде десятий змагальний день. Українці боротимуться за медалі в чотирьох дисципліних.
Загалом в десятий день виступлять п'ять представників олімпійської збірної України, повідомив портал Новини.LIVE.
Коцар вже у фіналі, а іншим потрібно туди вийти
Почнеться змагальний день для українців об 11:00 з чоловічого слалому. Україну представить Дмитро Шеп’юк, який проведе перший заїзд у боротьбі за вихід до другої спроби.
О 12:17 у шорт-треку на дистанції 500 м розпочнуться заїзди за участю Олег Гандей. Раніше він створив сенсацію на 1500 м, де вийшов у фінал та став 16-м.
Увечері відбудуться командні змагання зі стрибків із трампліна. У суперкоманді виступатимуть Євген Марусяк та Віталій Калініченко.
О 20:30 розпочнеться фінал біг-ейру у фристайлі серед жінок. Україну представить національна рекордсменка Катерина Коцар.
