Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада День 10 — Коцар та Гандей спробують поборотися за олімпійські медалі

День 10 — Коцар та Гандей спробують поборотися за олімпійські медалі

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 10:36
Україна на Олімпійських іграх-2026: розклад стартів 16 лютого
Катерина Коцар. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Мілані та Кортіні 16 лютого пройде десятий змагальний день. Українці боротимуться за медалі в чотирьох дисципліних.

Загалом в десятий день виступлять п'ять представників олімпійської збірної України, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Олег Гандей
Олег Гандей. Фото: Reuters

Коцар вже у фіналі, а іншим потрібно туди вийти

Почнеться змагальний день для українців об 11:00 з чоловічого слалому. Україну представить Дмитро Шеп’юк, який проведе перший заїзд у боротьбі за вихід до другої спроби.

О 12:17 у шорт-треку на дистанції 500 м розпочнуться заїзди за участю Олег Гандей. Раніше він створив сенсацію на 1500 м, де вийшов у фінал та став 16-м.

Увечері відбудуться командні змагання зі стрибків із трампліна. У суперкоманді виступатимуть Євген Марусяк та Віталій Калініченко.

О 20:30 розпочнеться фінал біг-ейру у фристайлі серед жінок. Україну представить національна рекордсменка Катерина Коцар.

Нагадаємо, раніше київське "Динамо" відмовилось від гравця, що був одним із кращих на зборах.

"ПСЖ" влітку можуть продати Іллю Забарного в чемпіонат Англії.

олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 Олег Гандей Катерина Коцар
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації