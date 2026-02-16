Відео
Українець Гандей вийшов у чвертьфінал Олімпіади попри травму

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 13:31
Українець Гандей здивував характером на Олімпіаді-2026
Олег Гандей в Італії. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Український шорт-трекіст Олег Гандей став автором історичного результату на Олімпіаді 2026 у Мілані. На дистанції 500 метрів він вийшов у чвертьфінал попри драматичний інцидент у своєму забігу.

Для України це перший випадок, коли представник збірної проходить так далеко на цій спринтерській дистанції, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Розв'язка сталася на останньому колі. Американець Брендон Кім допустив контакт, через який українець втратив рівновагу та перетнув фінішну лінію третім, помітно накульгуючи. Однак після перегляду епізоду судді дискваліфікували Кіма, і Олег Гандей піднявся на другу позицію, що забезпечило йому місце в наступному раунді.

Олег Гандей
Олег Гандей (праворуч) під час виступу. Фото: Reuters/Yara Nardi

Історичний шанс для українського шорт-треку

До нинішніх Ігор українські спортсмени не добиралися до чвертьфіналу на 500 метрах. Цей результат став важливою віхою для національної команди, яка поступово зміцнює позиції в шорт-треку на міжнародній арені.

Олег Гандей
Олег Гандей та його шолом. Фото: Reuters/Irene Wang

Чвертьфінальні забіги відбудуться 18 лютого о 21:15 за місцевим часом. Для 26-річного Олега Гандея це шанс закріпити успіх та продовжити боротьбу вже на новому рівні.

спорт Олімпійська збірна України Олімпійські ігри-2026 Шорт-трек Олег Гандей
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
