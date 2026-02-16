Українець Гандей здивував характером на Олімпіаді-2026

Олег Гандей в Італії. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Український шорт-трекіст Олег Гандей став автором історичного результату на Олімпіаді 2026 у Мілані. На дистанції 500 метрів він вийшов у чвертьфінал попри драматичний інцидент у своєму забігу.

Для України це перший випадок, коли представник збірної проходить так далеко на цій спринтерській дистанції, повідомляє портал Новини.LIVE.

Розв'язка сталася на останньому колі. Американець Брендон Кім допустив контакт, через який українець втратив рівновагу та перетнув фінішну лінію третім, помітно накульгуючи. Однак після перегляду епізоду судді дискваліфікували Кіма, і Олег Гандей піднявся на другу позицію, що забезпечило йому місце в наступному раунді.

Олег Гандей (праворуч) під час виступу. Фото: Reuters/Yara Nardi

Історичний шанс для українського шорт-треку

До нинішніх Ігор українські спортсмени не добиралися до чвертьфіналу на 500 метрах. Цей результат став важливою віхою для національної команди, яка поступово зміцнює позиції в шорт-треку на міжнародній арені.

Олег Гандей та його шолом. Фото: Reuters/Irene Wang

Чвертьфінальні забіги відбудуться 18 лютого о 21:15 за місцевим часом. Для 26-річного Олега Гандея це шанс закріпити успіх та продовжити боротьбу вже на новому рівні.

