Главная Олимпиада НОК Украины требует пересмотра решения по шлему Гераскевича

НОК Украины требует пересмотра решения по шлему Гераскевича

Дата публикации 10 февраля 2026 11:31
НОК Украины обратился к МОК из-за запрета шлема Гераскевича
Владислав Гераскевич демонстрирует свой шлем. Фото: Reuters/Cristiano Corvino

Национальный олимпийский комитет Украины официально обратился к Международному олимпийскому комитету с просьбой разрешить украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использование так называемого "шлема памяти" на Олимпийских играх-2026.

Поводом стало решение МОК запретить экипировку, с которой спортсмен ранее выходил на тренировки, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу НОК.

В Украине подчеркнули, что шлем Владислава Гераскевича был создан исключительно для увековечения памяти украинских спортсменов, погибших в результате полномасштабной войны России против Украины. Экипировка полностью соответствует требованиям безопасности и правилам МОК, не содержит рекламы, политических лозунгов или дискриминационных символов и уже была допущена к использованию во время официальных тренировочных заездов. 

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич во время спуска. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Почему позиция НОК логична

Украинская сторона акцентирует внимание на том, что подобное решение не нарушает Олимпийскую хартию и соответствует базовым ценностям олимпийского движения. В НОК Украины считают, что память о погибших атлетах не может рассматриваться как политическая акция и является частью гуманитарного и спортивного контекста нынешних Игр.

В обращении также выражена надежда на справедливое и беспристрастное решение со стороны МОК. По мнению НОК Украины, разрешение использовать шлем памяти стало бы важным знаком уважения к погибшим спортсменам и проявлением поддержки украинской нации в условиях продолжающейся войны. 

Напомним, на Олимпиаде-2026 возник еще один скандал, который бросает тень на репутацию организаторов турнира. 

Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
