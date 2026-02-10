НОК України звернувся до МОК через заборону шолома Гераскевича

Владислав Гераскевич демонструє свій шолом. Фото: Reuters/Cristiano Corvino

Національний олімпійський комітет України офіційно звернувся до Міжнародного олімпійського комітету з проханням дозволити українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу використання так званого "шолома пам'яті" на Олімпійських іграх-2026.

Приводом стало рішення МОК заборонити екіпірування, з яким спортсмен раніше виходив на тренування, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу НОК.

В Україні наголосили, що шолом Владислава Гераскевича був створений винятково для увічнення пам'яті українських спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Екіпірування повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел або дискримінаційних символів і вже було допущено до використання під час офіційних тренувальних заїздів.

Владислав Гераскевич під час спуску. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Чому позиція НОК логічна

Українська сторона акцентує увагу на тому, що подібне рішення не порушує Олімпійську хартію та відповідає базовим цінностям олімпійського руху. У НОК України вважають, що вшанування пам'яті про загиблих атлетів не може розглядатися як політична акція та є частиною гуманітарного та спортивного контексту нинішніх Ігор.

У зверненні також висловлено сподівання на справедливе та неупереджене рішення з боку МОК. На думку НОК України, дозвіл використовувати шолом пам'яті став би важливим знаком поваги до загиблих спортсменів та проявом підтримки української нації в умовах триваючої війни.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 виник ще один скандал, який кидає тінь на репутацію організаторів турніру.

