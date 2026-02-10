Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада НОК України вимагає перегляду рішення щодо шолома Гераскевича

НОК України вимагає перегляду рішення щодо шолома Гераскевича

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 11:31
НОК України звернувся до МОК через заборону шолома Гераскевича
Владислав Гераскевич демонструє свій шолом. Фото: Reuters/Cristiano Corvino

Національний олімпійський комітет України офіційно звернувся до Міжнародного олімпійського комітету з проханням дозволити українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу використання так званого "шолома пам'яті" на Олімпійських іграх-2026.

Приводом стало рішення МОК заборонити екіпірування, з яким спортсмен раніше виходив на тренування, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу НОК.

Реклама
Читайте також:

В Україні наголосили, що шолом Владислава Гераскевича був створений винятково для увічнення пам'яті українських спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Екіпірування повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел або дискримінаційних символів і вже було допущено до використання під час офіційних тренувальних заїздів.

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич під час спуску. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Чому позиція НОК логічна

Українська сторона акцентує увагу на тому, що подібне рішення не порушує Олімпійську хартію та відповідає базовим цінностям олімпійського руху. У НОК України вважають, що вшанування пам'яті про загиблих атлетів не може розглядатися як політична акція та є частиною гуманітарного та спортивного контексту нинішніх Ігор.

У зверненні також висловлено сподівання на справедливе та неупереджене рішення з боку МОК. На думку НОК України, дозвіл використовувати шолом пам'яті став би важливим знаком поваги до загиблих спортсменів та проявом підтримки української нації в умовах триваючої війни. 

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 виник ще один скандал, який кидає тінь на репутацію організаторів турніру.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик готовий обрати несподіваного суперника для наступного протистояння. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

скандал НОК України МОК Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації