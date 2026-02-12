Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Латвия подала протест из-за дисквалификации Гераскевича

Латвия подала протест из-за дисквалификации Гераскевича

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 17:17
Дисквалификация Гераскевича на Олимпийских играх-2026 - Латвия выступила с протестом
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Иво Штейнбергс раскритиковал решение о дисквалификации украинца Владислава Гераскевича перед финалом Олимпийских игр-2026. Он назвал его "полной чушью" и сообщил, что подал официальный протест в Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF).

Об этом, как передает Новини.LIVE, сообщает "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте также:

Тренер Латвии поддержал Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Штейнбергс заявил, что решение приняли еще до начала соревнований, хотя спортсмен даже не выходил на старт в этом шлеме.

"Да, это был неприятный сюрприз, что они сделали это перед соревнованиями. По сути, они проводили судейство еще до начала соревнований. Владислав даже не надевал шлем на старте... Поэтому наказание было применено еще до преступления. Но это даже не преступление. Это память о погибших спортсменах и погибших людях, поэтому чушь, полная чушь", — заявил тренер.

По словам Штейнбергса, сразу после объявления он подготовил подробный протест и обратился к другим командам с просьбой поддержать документ. По меньшей мере три страны согласились его подписать.

Штейнбергс также отметил, что таким решением спортсмена фактически лишили шансов на медаль, ведь на тренировках он стабильно входил в тройку лидеров.

"По сути, они украли шансы Владислава на олимпийскую медаль... Это ужасно", — подчеркнул он.

Тренер считает дисквалификацию абсурдной и убежден, что МОК нанес ущерб собственной репутации. По его мнению, память о погибших спортсменах не может считаться нарушением олимпийских ценностей, а сам Гераскевич принял правильное решение, отказавшись менять свою позицию.

Напомним, о дисквалификации украинского спортсмена стало известно за 30-40 минут до старта первого заезда. Причиной назвали нарушение требований МОК из-за использования так называемого "шлема памяти", который, по оценке федерации, якобы противоречит Олимпийской хартии.

Ранее Владислав Гераскевич заявил, что готовит иск в суд, ведь не нарушал никаких правил соревнований.

протесты Латвия Дисквалификация Олимпийские игры-2026 Владислав Гераскевич
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации