Дисквалификация Гераскевича на Олимпийских играх-2026 - Латвия выступила с протестом

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Иво Штейнбергс раскритиковал решение о дисквалификации украинца Владислава Гераскевича перед финалом Олимпийских игр-2026. Он назвал его "полной чушью" и сообщил, что подал официальный протест в Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF).

Об этом, как передает Новини.LIVE, сообщает "Суспільне Спорт".

Штейнбергс заявил, что решение приняли еще до начала соревнований, хотя спортсмен даже не выходил на старт в этом шлеме.

"Да, это был неприятный сюрприз, что они сделали это перед соревнованиями. По сути, они проводили судейство еще до начала соревнований. Владислав даже не надевал шлем на старте... Поэтому наказание было применено еще до преступления. Но это даже не преступление. Это память о погибших спортсменах и погибших людях, поэтому чушь, полная чушь", — заявил тренер.

По словам Штейнбергса, сразу после объявления он подготовил подробный протест и обратился к другим командам с просьбой поддержать документ. По меньшей мере три страны согласились его подписать.

Штейнбергс также отметил, что таким решением спортсмена фактически лишили шансов на медаль, ведь на тренировках он стабильно входил в тройку лидеров.

"По сути, они украли шансы Владислава на олимпийскую медаль... Это ужасно", — подчеркнул он.

Тренер считает дисквалификацию абсурдной и убежден, что МОК нанес ущерб собственной репутации. По его мнению, память о погибших спортсменах не может считаться нарушением олимпийских ценностей, а сам Гераскевич принял правильное решение, отказавшись менять свою позицию.

Напомним, о дисквалификации украинского спортсмена стало известно за 30-40 минут до старта первого заезда. Причиной назвали нарушение требований МОК из-за использования так называемого "шлема памяти", который, по оценке федерации, якобы противоречит Олимпийской хартии.

Ранее Владислав Гераскевич заявил, что готовит иск в суд, ведь не нарушал никаких правил соревнований.