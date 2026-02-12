Дискваліфікація Гераскевича на Олімпійських іграх-2026 — Латвія виступила з протестом

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Латвії зі скелетону Іво Штейнбергс розкритикував рішення про дискваліфікацію українця Владислава Гераскевича перед фіналом Олімпійських ігор-2026. Він назвав його "повною нісенітницею" та повідомив, що подав офіційний протест до Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

Про це, як передає Новини.LIVE, повідомляє "Суспільне Спорт".

Штейнбергс заявив, що рішення ухвалили ще до початку змагань, хоча спортсмен навіть не виходив на старт у цьому шоломі.

"Так, це був неприємний сюрприз, що вони зробили це перед змаганнями. По суті, вони проводили суддівство ще до початку змагань. Владислав навіть не одягав шолом на старті… Тож покарання було застосовано ще до злочину. Але це навіть не злочин. Це пам'ять про загиблих спортсменів та загиблих людей, тож нісенітниця, повна нісенітниця", — заявив тренер.

За словами Штейнбергса, одразу після оголошення він підготував детальний протест і звернувся до інших команд із проханням підтримати документ. Щонайменше три країни погодилися його підписати.

Штейнбергс також наголосив, що таким рішенням спортсмена фактично позбавили шансів на медаль, адже на тренуваннях він стабільно входив до трійки лідерів.

"По суті, вони вкрали шанси Владислава на олімпійську медаль… Це жахливо", — підкреслив він.

Тренер вважає дискваліфікацію абсурдною та переконаний, що МОК завдав шкоди власній репутації. На його думку, пам'ять про загиблих спортсменів не може вважатися порушенням олімпійських цінностей, а сам Гераскевич ухвалив правильне рішення, відмовившись змінювати свою позицію.

Нагадаємо, про дискваліфікацію українського спортсмена стало відомо за 30-40 хвилин до старту першого заїзду. Причиною назвали порушення вимог МОК через використання так званого "шолома пам'яті", який, за оцінкою федерації, нібито суперечить Олімпійській хартії.

Раніше Владислав Гераскевич заявив, що готує позов до суду, адже не порушував жодних правил змагань.