Кличко объяснил, почему МОК дисквалифицировал Гераскевича

Владимир Кличко с золотой олимпийской медалью Атленты-1996. Фото: STR/AFP via Getty Images

Решение о дисквалификации Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026 не осталось без реакции одного из самых известных украинских спортсменов. Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко публично прокомментировал ситуацию.

Боксер поставил под сомнение логику и принципы, которыми руководствовался Международный олимпийский комитет, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт чемпиона.

Реклама

Читайте также:

По мнению Владимира Кличко, в истории со "шлемом памяти" речь идет уже не только о соблюдении регламента. Он указал на противоречие между декларируемыми олимпийскими ценностями и реальными действиями спортивных функционеров, подчеркнув, что запрет на чествование погибших украинских спортсменов выглядит абсурдно на фоне допуска представителей стран агрессоров.

Владимир Кличко в Атланте-1996. Фото: Al Bello/Getty Images

Кличко о политике, спорте и МОК

Экс-чемпион также заявил, что разговоры о нейтралитете в данном случае звучат неубедительно. По его словам, происходящее больше напоминает политический расчет, чем защиту принципов спорта, а сам олимпийский идеал теряет смысл в условиях таких решений. Кличко добавил, что не будет молчать о ситуации.

"Главное — не победа, а участие. Это, видимо, работает для одних, но не для других. Когда я думаю о своей олимпийской золотой медали, я уже не чувствую гордости, а испытываю стыд. Убийства должны прекратиться", — заявил Кличко.

Напомним, ранее политики Михеил Саакашвили осудил выбор спортсменов для олимпийской сборной Грузии.

Участник Олимпийских Игр и чемпион мира по боксу Александр Усик раскрыл один из семейных курьезов.