Главная Олимпиада Кличко больше не чувствует гордости за свою олимпийскую медаль — заявление

Кличко больше не чувствует гордости за свою олимпийскую медаль — заявление

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 16:01
Кличко объяснил, почему МОК дисквалифицировал Гераскевича
Владимир Кличко с золотой олимпийской медалью Атленты-1996. Фото: STR/AFP via Getty Images

Решение о дисквалификации Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026 не осталось без реакции одного из самых известных украинских спортсменов. Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко публично прокомментировал ситуацию. 

Боксер поставил под сомнение логику и принципы, которыми руководствовался Международный олимпийский комитет, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт чемпиона.

По мнению Владимира Кличко, в истории со "шлемом памяти" речь идет уже не только о соблюдении регламента. Он указал на противоречие между декларируемыми олимпийскими ценностями и реальными действиями спортивных функционеров, подчеркнув, что запрет на чествование погибших украинских спортсменов выглядит абсурдно на фоне допуска представителей стран агрессоров. 

Владимир Кличко
Владимир Кличко в Атланте-1996. Фото: Al Bello/Getty Images

Кличко о политике, спорте и МОК

Экс-чемпион также заявил, что разговоры о нейтралитете в данном случае звучат неубедительно. По его словам, происходящее больше напоминает политический расчет, чем защиту принципов спорта, а сам олимпийский идеал теряет смысл в условиях таких решений. Кличко добавил, что не будет молчать о ситуации. 

"Главное — не победа, а участие. Это, видимо, работает для одних, но не для других. Когда я думаю о своей олимпийской золотой медали, я уже не чувствую гордости, а испытываю стыд. Убийства должны прекратиться", — заявил Кличко. 

Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
