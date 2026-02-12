Кличко пояснив, чому МОК дискваліфікував Гераскевича

Володимир Кличко із золотою олімпійською медаллю Атленти-1996. Фото: STR/AFP via Getty Images

Рішення про дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026 не залишилося без реакції одного з найвідоміших українських спортсменів. Колишній чемпіон світу у важкій вазі Володимир Кличко публічно прокоментував ситуацію.

Боксер поставив під сумнів логіку і принципи, якими керувався Міжнародний олімпійський комітет, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт чемпіона.

На думку Володимира Кличка, в історії зі "шоломом пам'яті" йдеться вже не тільки про дотримання регламенту. Він вказав на протиріччя між декларованими олімпійськими цінностями та реальними діями спортивних функціонерів, наголосивши, що заборона на вшанування загиблих українських спортсменів має абсурдний вигляд на тлі допуску представників країн агресорів.

Володимир Кличко в Атланті-1996. Фото: Al Bello/Getty Images

Кличко про політику, спорт і МОК

Ексчемпіон також заявив, що розмови про нейтралітет у цьому випадку звучать непереконливо. За його словами, те, що відбувається, більше нагадує політичний розрахунок, ніж захист принципів спорту, а сам олімпійський ідеал втрачає сенс в умовах таких рішень. Кличко додав, що не мовчатиме про ситуацію.

"Головне — не перемога, а участь. Це, мабуть, працює для одних, але не для інших. Коли я думаю про свою олімпійську золоту медаль, я вже не відчуваю гордості, а відчуваю сором. Вбивства повинні припинитися", — заявив Кличко.

