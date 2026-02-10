На Олимпиаде-2026 появится флаг РФ благодаря итальянскому спортсмену

Роланд Фишналлер на трассе. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Итальянский ветеран сноубординга Роланд Фишналлер оказался в центре внимания на Олимпийских играх-2026 после выступления в шлеме с несколькими флагами. Ему удалось то, что МОК запретил украинцу Владиславу Гераскевичу.

Фишналлер выступил с флагом России на шлеме, сообщает портал Новини.LIVE.

Роланд Фишналлер выступил на Олимпиаде-2026 с флагами нескольких стран на своем шлеме, среди которых был и российский. Инцидент произошел 8 февраля и вызвал вопросы, поскольку правила Игр прямо запрещают демонстрацию российской и белорусской символики на официальных объектах соревнований.

Роланд Фишналлер перед турниром. Фото: instagram.com/rolandfischnaller/

Скандальное решение Фишналлера

Несмотря на действующий запрет, спортсмен был допущен к старту, а каких-либо санкций к нему применено не было. В пресс-службе Олимпийского движения не смогли дать четкого ответа, почему ограничение не сработало в этом случае, ограничившись общим комментарием о символическом характере изображений на экипировке.

Позже Международный олимпийский комитет заявил, что флаги на шлеме Фишналлера якобы символизируют страны, где он ранее выступал на Олимпийских играх. При этом не было пояснено, почему такая трактовка была признана допустимой именно для этого спортсмена.

Ситуация вызвала дополнительный резонанс на фоне недавнего решения МОК запретить украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображениями украинских спортсменов, погибших в результате войны России против Украины. Этот контраст усилил критику в адрес МОК и вновь поднял вопрос о единых правилах и равном подходе к их применению.

