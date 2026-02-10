Видео
Главная Олимпиада Известный спортсмен выступит с российским флагом на Олимпиаде

Известный спортсмен выступит с российским флагом на Олимпиаде

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 14:01
На Олимпиаде-2026 появится флаг РФ благодаря итальянскому спортсмену
Роланд Фишналлер на трассе. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Итальянский ветеран сноубординга Роланд Фишналлер оказался в центре внимания на Олимпийских играх-2026 после выступления в шлеме с несколькими флагами. Ему удалось то, что МОК запретил украинцу Владиславу Гераскевичу.

Фишналлер выступил с флагом России на шлеме, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Роланд Фишналлер выступил на Олимпиаде-2026 с флагами нескольких стран на своем шлеме, среди которых был и российский. Инцидент произошел 8 февраля и вызвал вопросы, поскольку правила Игр прямо запрещают демонстрацию российской и белорусской символики на официальных объектах соревнований. 

Роланд Фишналлер
Роланд Фишналлер перед турниром. Фото: instagram.com/rolandfischnaller/

Скандальное решение Фишналлера

Несмотря на действующий запрет, спортсмен был допущен к старту, а каких-либо санкций к нему применено не было. В пресс-службе Олимпийского движения не смогли дать четкого ответа, почему ограничение не сработало в этом случае, ограничившись общим комментарием о символическом характере изображений на экипировке. 

Позже Международный олимпийский комитет заявил, что флаги на шлеме Фишналлера якобы символизируют страны, где он ранее выступал на Олимпийских играх. При этом не было пояснено, почему такая трактовка была признана допустимой именно для этого спортсмена.

Ситуация вызвала дополнительный резонанс на фоне недавнего решения МОК запретить украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображениями украинских спортсменов, погибших в результате войны России против Украины. Этот контраст усилил критику в адрес МОК и вновь поднял вопрос о единых правилах и равном подходе к их применению.  

Напомним, многие призеры Олимпийских Игр-2026 начали жаловаться на качество изготовления медалей. 

В украинском футболе возник новый скандал из-за того, что киевское "Динамо" отказалось от трансляции поединков. 

спорт МОК сноубординг Олимпийские игры-2026 Роланд Фишналлер
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
