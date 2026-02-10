На Олімпіаді-2026 з'явиться прапор РФ завдяки італійському спортсмену

Роланд Фішналлер на трасі. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Італійський ветеран сноубордингу Роланд Фішналлер опинився в центрі уваги на Олімпійських іграх-2026 після виступу в шоломі з кількома прапорами. Йому вдалося те, що МОК заборонив українцю Владиславу Гераскевичу.

Фішналлер виступив із прапором Росії на шоломі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Роланд Фішналлер виступив на Олімпіаді-2026 з прапорами кількох країн на своєму шоломі, серед яких був і російський. Інцидент стався 8 лютого та викликав питання, оскільки правила Ігор прямо забороняють демонстрацію російської та білоруської символіки на офіційних об'єктах змагань.

Роланд Фішналлер перед турніром. Фото: instagram.com/rolandfischnaller/

Скандальне рішення Фішналлера

Незважаючи на чинну заборону, спортсмен був допущений до старту, а будь-яких санкцій до нього застосовано не було. У пресслужбі Олімпійського руху не змогли дати чіткої відповіді, чому обмеження не спрацювало в цьому випадку, обмежившись загальним коментарем про символічний характер зображень на екіпіровці.

Пізніше Міжнародний олімпійський комітет заявив, що прапори на шоломі Фішналлера нібито символізують країни, де він раніше виступав на Олімпійських іграх. При цьому не було пояснено, чому таке трактування було визнано допустимим саме для цього спортсмена.

Ситуація викликала додатковий резонанс на тлі нещодавнього рішення МОК заборонити українському скелетоністові Владиславу Гераскевичу використовувати шолом із зображеннями українських спортсменів, які загинули внаслідок війни Росії проти України. Цей контраст посилив критику на адресу МОК і знову порушив питання про єдині правила та рівний підхід до їх застосування.

