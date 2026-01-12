Фигурист из Харькова выступит за США на Олимпиаде-2026

Вадим Колесник и Эмили Зингас празднуют победу. Фото: Reuters/Jeff Curry-Imagn Images

Украинско-американский фигурист Вадим Колесник вместе с американкой Эмили Зингас вошел в состав сборной США на зимние Олимпийские игры 2026 года.

Дуэт будет представлять страну в соревнованиях по танцам на льду на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщает пресс-служба US Figure Skating.

Решение было принято после чемпионата США, по итогам которого сформировали олимпийскую команду. В танцах на льду в заявку вошли три пары, и все они стали призерами национального первенства. Эмили Зингас и Вадим Колесник завоевали серебряные медали, что стало их первой совместной наградой на чемпионате страны.

Колесник и Зингас во время выступления. Фото: Reuters/Jeff Le-Imagn Images

После завершения турнира федерация фигурного катания США начала процедуру распределения олимпийских лицензий. Одну из трех квот в танцах на льду было решено отдать тандему Зингас/Колесник, что официально открыло им путь на Олимпиаду-2026.

Кто такой Вадим Колесник

Для этой пары Олимпийские игры станут дебютными в карьере, а также первым по-настоящему крупным стартом на взрослом уровне. До этого они не отбирались на чемпионат мира, хотя уже включены в предварительную заявку на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в марте — после Олимпиады.

Вадиму Колеснику 24 года, он родом из Харькова и с 2017 года выступает за США. Ранее фигурист соревновался в паре с Эйвонли Нгуен, с которой выигрывал юниорский чемпионат мира и становился призером финала Гран-при. С Эмили Зингас Колесник выступает с 2022 года. За это время дуэт дважды поднимался на пьедестал этапов Гран-при, завоевав серебро в Китае и бронзу в Финляндии.

