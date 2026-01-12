Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Колишній український спортсмен поїде на Олімпіаду в іншій команді

Колишній український спортсмен поїде на Олімпіаду в іншій команді

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 16:07
Фігурист із Харкова виступить за США на Олімпіаді-2026
Вадим Колесник та Емілі Зінгас святкують перемогу. Фото: Reuters/Jeff Curry-Imagn Images

Українсько-американський фігурист Вадим Колесник разом з американкою Емілі Зінгас увійшов до складу збірної США на зимові Олімпійські ігри 2026 року.

Дует представлятиме країну в змаганнях із танців на льоду на Іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, повідомляє пресслужба US Figure Skating.

Реклама
Читайте також:

Рішення ухвалили після чемпіонату США, за підсумками якого сформували олімпійську команду. У танцях на льоду до заявки увійшли три пари, і всі вони стали призерами національної першості. Емілі Зінгас та Вадим Колесник завоювали срібні медалі, що стало їхньою першою спільною нагородою на чемпіонаті країни.

Вадим Колесник
Колесник та Зінгас під час виступу. Фото: Reuters/Jeff Le-Imagn Images

Після завершення турніру федерація фігурного катання США розпочала процедуру розподілу олімпійських ліцензій. Одну з трьох квот у танцях на льоду було вирішено віддати тандему Зінгас/Колесник, що офіційно відкрило їм шлях на Олімпіаду-2026.

Хто такий Вадим Колесник

Для цієї пари Олімпійські ігри стануть дебютними в кар'єрі, а також першим по-справжньому великим стартом на дорослому рівні. До цього вони не відбиралися на чемпіонат світу, хоча вже включені до попередньої заявки на світову першість 2026 року, яка відбудеться в березні — після Олімпіади.

Вадиму Колеснику 24 роки, він родом із Харкова і з 2017 року виступає за США. Раніше фігурист змагався в парі з Ейвонлі Нгуєн, з якою вигравав юніорський чемпіонат світу і ставав призером фіналу Гран-прі. З Емілі Зінгас Колесник виступає з 2022 року. За цей час дует двічі підіймався на п'єдестал етапів Гран-прі, завоювавши срібло в Китаї та бронзу у Фінляндії.

Нагадаємо, на головній хокейній арені, яка прийме Ігри-2026, виявили серйозну проблему.

Тим часом стало відомо, хто в збірній України буде прапороносцем на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

спорт Фігурне катання олімпіада Олімпійські ігри-2026 Вадим Колесник
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації