Фігурист із Харкова виступить за США на Олімпіаді-2026

Українсько-американський фігурист Вадим Колесник разом з американкою Емілі Зінгас увійшов до складу збірної США на зимові Олімпійські ігри 2026 року.
Дует представлятиме країну в змаганнях із танців на льоду на Іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, повідомляє пресслужба US Figure Skating.
Рішення ухвалили після чемпіонату США, за підсумками якого сформували олімпійську команду. У танцях на льоду до заявки увійшли три пари, і всі вони стали призерами національної першості. Емілі Зінгас та Вадим Колесник завоювали срібні медалі, що стало їхньою першою спільною нагородою на чемпіонаті країни.
Після завершення турніру федерація фігурного катання США розпочала процедуру розподілу олімпійських ліцензій. Одну з трьох квот у танцях на льоду було вирішено віддати тандему Зінгас/Колесник, що офіційно відкрило їм шлях на Олімпіаду-2026.
Хто такий Вадим Колесник
Для цієї пари Олімпійські ігри стануть дебютними в кар'єрі, а також першим по-справжньому великим стартом на дорослому рівні. До цього вони не відбиралися на чемпіонат світу, хоча вже включені до попередньої заявки на світову першість 2026 року, яка відбудеться в березні — після Олімпіади.
Вадиму Колеснику 24 роки, він родом із Харкова і з 2017 року виступає за США. Раніше фігурист змагався в парі з Ейвонлі Нгуєн, з якою вигравав юніорський чемпіонат світу і ставав призером фіналу Гран-прі. З Емілі Зінгас Колесник виступає з 2022 року. За цей час дует двічі підіймався на п'єдестал етапів Гран-прі, завоювавши срібло в Китаї та бронзу у Фінляндії.
