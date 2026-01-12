Фігурист із Харкова виступить за США на Олімпіаді-2026

Вадим Колесник та Емілі Зінгас святкують перемогу. Фото: Reuters/Jeff Curry-Imagn Images

Українсько-американський фігурист Вадим Колесник разом з американкою Емілі Зінгас увійшов до складу збірної США на зимові Олімпійські ігри 2026 року.

Дует представлятиме країну в змаганнях із танців на льоду на Іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, повідомляє пресслужба US Figure Skating.

Рішення ухвалили після чемпіонату США, за підсумками якого сформували олімпійську команду. У танцях на льоду до заявки увійшли три пари, і всі вони стали призерами національної першості. Емілі Зінгас та Вадим Колесник завоювали срібні медалі, що стало їхньою першою спільною нагородою на чемпіонаті країни.

Колесник та Зінгас під час виступу. Фото: Reuters/Jeff Le-Imagn Images

Після завершення турніру федерація фігурного катання США розпочала процедуру розподілу олімпійських ліцензій. Одну з трьох квот у танцях на льоду було вирішено віддати тандему Зінгас/Колесник, що офіційно відкрило їм шлях на Олімпіаду-2026.

Хто такий Вадим Колесник

Для цієї пари Олімпійські ігри стануть дебютними в кар'єрі, а також першим по-справжньому великим стартом на дорослому рівні. До цього вони не відбиралися на чемпіонат світу, хоча вже включені до попередньої заявки на світову першість 2026 року, яка відбудеться в березні — після Олімпіади.

Вадиму Колеснику 24 роки, він родом із Харкова і з 2017 року виступає за США. Раніше фігурист змагався в парі з Ейвонлі Нгуєн, з якою вигравав юніорський чемпіонат світу і ставав призером фіналу Гран-прі. З Емілі Зінгас Колесник виступає з 2022 року. За цей час дует двічі підіймався на п'єдестал етапів Гран-прі, завоювавши срібло в Китаї та бронзу у Фінляндії.

