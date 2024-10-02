Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Уменьшите кислотность своей почвы одним простым средством — чем это сделать arrow

Уменьшите кислотность своей почвы одним простым средством — чем это сделать

2 октября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем можно раскислить почву на огороде осенью — советы дачникам
Человек, держащий землю в руке. Фото: Gardening Know How
Кристина Кучугурная - Редактор

Все дачники с опытом знают, что для получения хорошего урожая в будущем необходимо осенью раскислять почву на огороде. Узнайте, чем можно разрыхлить свой участок и как можно сделать так, чтобы почва имела необходимый уровень кислотности.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Каким средством можно раскислить почву на огороде

Чтобы сделать почву кислой в меру, ее можно "подкормить" известью, ведь в ее состав входит кальций, который не только увеличивает количество полезных элементов, но и улучшает уровень урожайности. Дело в том, что слишком кислая почва может портить процесс усвоения полезных элементов и задерживать влагу.

Почва
Почва на огородном участке. Фото: House Digest

Но прежде чем вносить известь, необходимо проверить уровень кислотности почвы на своем огороде с помощью специального тест-набора. И лучше брать известь в виде порошка или известковую муку. Эти вещества растворяются в воде, поэтому в землю они будут попадать в равномерном количестве.

Как правильно раскислять почву известью

Прежде всего, вам необходимо проверить, насколько кислая ваша почва на огороде, а затем купить известь из расчета, что на каждые три квадратных метра ее необходимо 225-400 грамм, в зависимости от кислотности земли. Затем укройте грядку тонким слоем соломы или листьев, чтобы сохранить влагу.

Саму известь растворите в одном ведре воды согласно инструкции, но обычно на такой объем воды уходит 110-225 грамм извести. Равномерно распределите раствор на огороде и, если уровень кислотности все еще не такой, как следует, повторите эту процедуру через несколько недель.

В конце хорошо полейте огород, чтобы известь не становилась сухой и лучше растворялась в почве.

Известия
Негашеная известь в пакете. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что необходимо сделать на своем огороде и в саду в октябре.

Ранее мы рассказывали о том, почему кофейные зерна очень полезны для растений на огороде.

Также мы сообщали о том, зачем нужно перекапывать огородный участок осенью и как это правильно делать.

урожай растения советы огород эффективные способы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:57 В Украине начнут работы по эксгумации жертв Волынской трагедии

Срочная новость

22:45 В Харькове был слышен взрыв — что известно

22:33 На Львовщине ТЦК мобилизовал мужчину, у которого есть бронирование — что решил суд

22:30 В Одесской области мужчину почти неделю держали в ТЦК — что решил суд

22:30 Обмен "всех на всех" и не только — ПАСЕ приняла первую резолюцию в отношении украинских пленных

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

22:19 Основная задача — в Минстратегпроме раскрыли планы по ракете-дрону "Паляниця"

Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

22:07 Зеленский встретился с администратором USAID Пауэр — о чем говорили

21:50 В Украине стремительно выросла стоимость картофеля — какая причина

21:44 Скандал с травлей за внешность Гасиджак — суд вынес решение по делу

22:57 В Украине начнут работы по эксгумации жертв Волынской трагедии

Срочная новость

22:45 В Харькове был слышен взрыв — что известно

22:33 На Львовщине ТЦК мобилизовал мужчину, у которого есть бронирование — что решил суд

22:30 В Одесской области мужчину почти неделю держали в ТЦК — что решил суд

22:30 Обмен "всех на всех" и не только — ПАСЕ приняла первую резолюцию в отношении украинских пленных

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

22:19 Основная задача — в Минстратегпроме раскрыли планы по ракете-дрону "Паляниця"

22:07 Зеленский встретился с администратором USAID Пауэр — о чем говорили

21:50 В Украине стремительно выросла стоимость картофеля — какая причина

21:44 Скандал с травлей за внешность Гасиджак — суд вынес решение по делу

21:43 Шахтер потерпел разгромное поражение от Аталанты — горнякам не дали шансов

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября