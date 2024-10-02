Чем можно раскислить почву на огороде осенью — советы дачникам

Человек, держащий землю в руке. Фото: Gardening Know How

Все дачники с опытом знают, что для получения хорошего урожая в будущем необходимо осенью раскислять почву на огороде. Узнайте, чем можно разрыхлить свой участок и как можно сделать так, чтобы почва имела необходимый уровень кислотности.

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Чтобы сделать почву кислой в меру, ее можно "подкормить" известью, ведь в ее состав входит кальций, который не только увеличивает количество полезных элементов, но и улучшает уровень урожайности. Дело в том, что слишком кислая почва может портить процесс усвоения полезных элементов и задерживать влагу.

Почва на огородном участке. Фото: House Digest

Но прежде чем вносить известь, необходимо проверить уровень кислотности почвы на своем огороде с помощью специального тест-набора. И лучше брать известь в виде порошка или известковую муку. Эти вещества растворяются в воде, поэтому в землю они будут попадать в равномерном количестве.

Как правильно раскислять почву известью

Прежде всего, вам необходимо проверить, насколько кислая ваша почва на огороде, а затем купить известь из расчета, что на каждые три квадратных метра ее необходимо 225-400 грамм, в зависимости от кислотности земли. Затем укройте грядку тонким слоем соломы или листьев, чтобы сохранить влагу.

Саму известь растворите в одном ведре воды согласно инструкции, но обычно на такой объем воды уходит 110-225 грамм извести. Равномерно распределите раствор на огороде и, если уровень кислотности все еще не такой, как следует, повторите эту процедуру через несколько недель.

В конце хорошо полейте огород, чтобы известь не становилась сухой и лучше растворялась в почве.

Негашеная известь в пакете. Фото: скриншот с YouTube

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