Чим можна розкислити ґрунт на городі восени — поради дачникам

Людина, яка тримає ґрунт в руці. Фото: Gardening Know How

Всі дачники з досвідом знають, що для отримання гарного врожаю у майбутньому необхідно восени розкислювати ґрунт на городі. Дізнайтеся, чим можна розпушити свою ділянку і як можна зробити так, щоб ґрунт мав необхідний рівень кислотності.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Щоб зробити ґрунт кислим у міру, його можна "підгодувати" вапном, адже до його складу входить кальцій, який не тільки збільшує кількість корисних елементів, а й покращує рівень врожайності. Річ у тім, що занадто кислий ґрунт може псувати процес засвоєння корисних елементів і затримувати вологу.

Ґрунт на городній ділянці. Фото: House Digest

Але перш, ніж вносити вапно, необхідно перевірити рівень кислотності ґрунту на своєму городі за допомогою спеціального тест-набору. І краще брати вапно у вигляді порошку або вапняне борошне. Ці речовини розчиняються у воді, тому в землю вони потраплятимуть у рівномірній кількості.

Як правильно розкислювати ґрунт вапном

Перш за все, вам необхідно перевірити, наскільки кислим є ваш ґрунт на городі, а потім купити вапно з розрахунку, що на кожні три квадратні метри його необхідно 225-400 грамів залежно від кислотності землі. Потім вкрийте грядку тонким шаром соломи або листя, щоб зберегти вологу.

Саме вапно розчиніть в одному відрі води згідно з інструкцією, але зазвичай на такий об’єм води йде 110-225 грамів вапна. Рівномірно розподіліть розчин на городі та, якщо рівень кислотності все ще не такий, як треба, повторіть цю процедуру за декілька тижнів.

Наприкінці гарно полийте город, щоб вапно не ставало сухим і краще розчинялося у ґрунті.

Негашене вапно в пакеті. Фото: скриншот з YouTube

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