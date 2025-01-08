Как изготовить свечу за копейки - инструкция создания свечи из скрепки и веревки

Зажженные самодельные свечи в стаканах. Фото: скриншот YouTube

РФ почти каждую ночь атакует Украину дронами и пытается оставить нас без света и тепла. Мы посоветуем нашим читателям, как из простых вещей, которые есть дома у каждого, сделать свечу, которая будет долго гореть.

Редакция Новини.LIVE расскажет, как сэкономить деньги на свечах.

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Для изготовления самодельной свечи вам нужен кусочек хлопчатобумажной веревки. Чтобы она горела долгий период времени, ее заранее необходимо замочить в соленой воде. В стакан с веревкой стоит положить несколько ложек соли. В растворе веревку стоит держать подольше, чтобы она хорошо пропиталась.

Когда веревка просохнет, подготовьте стеклянную емкость с нерафинированным маслом. Держать веревку в стакане будут обычные канцелярские скрепки. Ее следует закрутить в специальную петельку с помощью карандаша или ручки. Сверху накручиваем небольшую гайку, которая не даст веревке быстро сгореть. Устанавливаем нашу конструкцию в небольшой стакан и наливаем нерафинированное или вазелиновое масло.

Изготовление самодельной свечи. Фото: скриншот YouTube

Такая свеча может гореть очень долго, только не забывайте подливать масло. Если наши самодельные свечи начинают коптить, стоит немного укоротите фитиль и свеча перестанет давать неприятный запах.

Изготовление самодельной свечи из масла и скрепок. Фото: скриншот YouTube

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