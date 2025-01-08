Как изготовить свечу за копейки - инструкция создания свечи из скрепки и веревки

Ни один блэкаут не будет страшен —самодельная свеча за копейки
РФ почти каждую ночь атакует Украину дронами и пытается оставить нас без света и тепла. Мы посоветуем нашим читателям, как из простых вещей, которые есть дома у каждого, сделать свечу, которая будет долго гореть.
Редакция Новини.LIVE расскажет, как сэкономить деньги на свечах.
Свеча из подручных материалов
Для изготовления самодельной свечи вам нужен кусочек хлопчатобумажной веревки. Чтобы она горела долгий период времени, ее заранее необходимо замочить в соленой воде. В стакан с веревкой стоит положить несколько ложек соли. В растворе веревку стоит держать подольше, чтобы она хорошо пропиталась.
Когда веревка просохнет, подготовьте стеклянную емкость с нерафинированным маслом. Держать веревку в стакане будут обычные канцелярские скрепки. Ее следует закрутить в специальную петельку с помощью карандаша или ручки. Сверху накручиваем небольшую гайку, которая не даст веревке быстро сгореть. Устанавливаем нашу конструкцию в небольшой стакан и наливаем нерафинированное или вазелиновое масло.
Такая свеча может гореть очень долго, только не забывайте подливать масло. Если наши самодельные свечи начинают коптить, стоит немного укоротите фитиль и свеча перестанет давать неприятный запах.
Напомним, мы писали о том, как можно вырастить крепкую рассаду в чайных пакетиках.
Ранее мы рассказывали о том, как вырастить полезный шпинат в домашних условиях.
Читайте Новини.LIVE!