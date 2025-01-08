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Ни один блэкаут не будет страшен —самодельная свеча за копейки

8 января 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как изготовить свечу за копейки - инструкция создания свечи из скрепки и веревки
Зажженные самодельные свечи в стаканах. Фото: скриншот YouTube
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

РФ почти каждую ночь атакует Украину дронами и пытается оставить нас без света и тепла. Мы посоветуем нашим читателям, как из простых вещей, которые есть дома у каждого, сделать свечу, которая будет долго гореть.

Редакция Новини.LIVE расскажет, как сэкономить деньги на свечах.

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Для изготовления самодельной свечи вам нужен кусочек хлопчатобумажной веревки. Чтобы она горела долгий период времени, ее заранее необходимо замочить в соленой воде. В стакан с веревкой стоит положить несколько ложек соли. В растворе веревку стоит держать подольше, чтобы она хорошо пропиталась.

Когда веревка просохнет, подготовьте стеклянную емкость с нерафинированным маслом. Держать веревку в стакане будут обычные канцелярские скрепки. Ее следует закрутить в специальную петельку с помощью карандаша или ручки. Сверху накручиваем небольшую гайку, которая не даст веревке быстро сгореть. Устанавливаем нашу конструкцию в небольшой стакан и наливаем нерафинированное или вазелиновое масло.

Ни один блэкаут не будет страшен - самодельная свеча за копейки - фото 1
Изготовление самодельной свечи. Фото: скриншот YouTube

Такая свеча может гореть очень долго, только не забывайте подливать масло. Если наши самодельные свечи начинают коптить, стоит немного укоротите фитиль и свеча перестанет давать неприятный запах.

Ни один блэкаут не будет страшен - самодельная свеча за копейки - фото 2
Изготовление самодельной свечи из масла и скрепок. Фото: скриншот YouTube

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить крепкую рассаду в чайных пакетиках.

Ранее мы рассказывали о том, как вырастить полезный шпинат в домашних условиях.

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02:20 Кто попадет в антикоррупционный совет Минобороны Украины

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01:35 В Киеве раздаются взрывы

01:32 В ТЦК взяли взятку с военнообязанного — что решил суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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