Як виготовити свічку за копійки — інструкція створення свічки зі скріпки та мотузки

Запалені саморобні свічки у склянках. Фото: скриншот YouTube

РФ майже щоночі атакує Україну дронами і намагається залишити нас без світла та тепла. Ми порадимо нашим читачам, як із простих речей, які є вдома у кожного, зробити свічку, яка буде довго горіти.

Редакція Новини.LIVE розкаже, як зекономити гроші на свічках.

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Для виготовлення саморобної свічки вам потрібен шматочок бавовняної мотузки. Щоб вона горіла довгий період часу, її заздалегідь необхідно замочити у соленій воді. У стакан з мотузкою варто покласти декілька ложок солі. У розчині мозку варто тримати подовше, щоб вона добре просочилася.

Коли мотузка просохне, підготуйте скляну ємність із нерафінованою олією. Тримати мотузку у склянці будуть звичайні канцелярські скріпки. Її варто закрутити у спеціальну петельку за допомогою олівця чи ручки. Зверху накручуємо невеличку гайку, яка не дасть мотузці швидко згоріти. Встановлюємо нашу конструкцію у невеличкий стакан та наливаємо нерафіновану чи вазелінову олію.

Виготовлення саморобної свічки. Фото: скриншот YouTube

Така свічка може горіти дуже довго, тільки не забувайте підливати олію. Якщо наші саморобні свічки починають коптити, варто трохи вкоротити ґніт і свічка перестане давати неприємний запах.

Виготовлення саморобної свічки з олії та скріпок. Фото: скриншот YouTube

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