Как в саду использовать втулку от туалетной бумаги — четыре идеи

Использование втулок в саду. Колаж: Новини.LIVE

Втулки от туалетной бумаги — это на самом деле не просто отходы, от которых стоит избавиться. Это полезный материал для сада. Этот картонный рулон можно применять повторно для различных задач. Таким образом вы не только сэкономите деньги, но и сделаете свой сад более экологичным.

Как можно использовать втулки от туалетной бумаги в саду, рассказали специалисты на портале Yahoo News UK.

Читайте также:

Четыре полезные идеи, как в саду использовать втулку от туалетной бумаги

1. Выращивание рассады во втулках

Один из самых популярных способов применения туалетных втулок — это использование их как экологические мини-горшки для рассады. Они прекрасно подходят для посева семян, ведь картон является биоразлагаемым и не вредит почве.

Как сделать емкости для рассады из втулок:

с помощью ножниц разрежьте одну сторону втулки и сделайте дно;

наполните втулку почвой;

посейте семена (например, горох, морковь или сладкий перец);

полейте и оставьте в теплом месте.

Когда рассада окрепнет, просто высадите ее вместе с втулкой в грунт. Картон легко разложится и не навредит растениям.

Емкости для рассады из втулок, фото: istockphoto.com

2. Добавление в компост

Втулки от туалетной бумаги прекрасно подходят для компостирования. Они быстро разлагаются, добавляя в компост необходимый углерод.

Как правильно использовать:

измельчите втулки на мелкие куски;

добавьте их в компостную кучу вместе с органическими отходами;

перемешайте для равномерного разложения.

Этот простой метод улучшает баланс между азотными и углеродными составляющими компоста, ускоряя его созревание.

Втулки от туалетной бумаги. Фото: google.com

3. Защита от сорняков

Картонные втулки также можно применять как барьер против сорняков. Необходимо сделать следующее:

разрежьте втулку вдоль и расправьте ее;

положите на грядку перед тем, как накладывать мульчу.

Картон создаст естественный барьер, который не пропустит свет к сорнякам, не давая им прорасти.

Втулки от туалетной бумаги. Фото: depositphotos.com

4. Кормушки для птиц

Еще один замечательный способ использования втулок — создание кормушек для птиц.

Как сделать:

проденьте через втулку веревку, чтобы ее можно было повесить;

сделайте два отверстия снизу для вставки веточки или шпажки — она будет служить насестом;

смажьте втулку несоленым салом или арахисовой пастой;

обкатайте в семенах для птиц;

повесьте на дереве в саду.

Птицы оценят вашу заботу, а ваш сад станет еще более живым.

Кормушка из втулки от туалетной бумаги. Фото: istockphoto.com

Ранее мы рассказывали, как избавиться от сорняков на огороде и в саду с помощью обычной газеты.

Напомним, также мы писали, надо ли перекапывать огород зимой.