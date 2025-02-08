Як в саду використати втулку від туалетного паперу — чотири ідеї

Втулки від туалетного паперу врятують ваш сад — чотири лайфхаки
Втулки від туалетного паперу — це насправді не просто відходи, від яких варто позбутися. Це корисний матеріал для саду. Цей картонний рулон можна застосовувати повторно для різних задач. Таким чином ви не лише заощадите гроші, а й зробите свій сад більш екологічним.
Як можна використовувати втулки від туалетного паперу в саду, розповіли фахівці на порталі Yahoo News UK.
Чотири корисні ідеї, як у саду використати втулку від туалетного паперу
1. Вирощування розсади у втулках
Один із найпопулярніших способів застосування туалетних втулок — це використання їх як екологічні мінігорщики для розсади. Вони чудово підходять для посіву насіння, адже картон є біорозкладним і не шкодить ґрунту.
Як зробити ємності для розсади з втулок:
- за допомогою ножиць розріжте одну сторону втулки та зробіть дно;
- наповніть втулку ґрунтом;
- посійте насіння (наприклад, горох, моркву чи солодкий перець);
- полийте і залиште в теплому місці.
Коли розсада зміцніє, просто висадіть її разом із втулкою в ґрунт. Картон легко розкладеться й не зашкодить рослинам.
2. Додавання в компост
Втулки від туалетного паперу чудово підходять для компостування. Вони швидко розкладаються, додаючи до компосту необхідний вуглець.
Як правильно використовувати:
- подрібніть втулки на дрібні шматки;
- додайте їх у компостну купу разом з органічними відходами;
- перемішайте для рівномірного розкладання.
Цей простий метод покращує баланс між азотними та вуглецевими складниками компосту, прискорюючи його дозрівання.
3. Захист від бур'янів
Картонні втулки також можна застосовувати як бар'єр проти бур'янів. Необхідно зробити наступне:
- розріжте втулку вздовж і розправте її;
- покладіть на грядку перед тим, як накладати мульчу.
Картон створить природний бар'єр, який не пропустить світло до бур'янів, не даючи їм прорости.
4. Годівнички для птахів
Ще один чудовий спосіб використання втулок — створення годівничок для птахів.
Як зробити:
- протягніть через втулку мотузку, щоб її можна було повісити;
- зробіть два отвори знизу для вставлення гілочки або шпажки — вона слугуватиме сідалом;
- змастіть втулку несоленим салом або арахісовою пастою;
- обкатайте у насінні для птахів;
- повісьте на дереві в саду.
Птахи оцінять вашу турботу, а ваш сад стане ще більш живим.
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