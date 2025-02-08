Як в саду використати втулку від туалетного паперу — чотири ідеї

Використання втулок у саду. Колаж: Новини.LIVE

Втулки від туалетного паперу — це насправді не просто відходи, від яких варто позбутися. Це корисний матеріал для саду. Цей картонний рулон можна застосовувати повторно для різних задач. Таким чином ви не лише заощадите гроші, а й зробите свій сад більш екологічним.

Як можна використовувати втулки від туалетного паперу в саду, розповіли фахівці на порталі Yahoo News UK.

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1. Вирощування розсади у втулках

Один із найпопулярніших способів застосування туалетних втулок — це використання їх як екологічні мінігорщики для розсади. Вони чудово підходять для посіву насіння, адже картон є біорозкладним і не шкодить ґрунту.

Як зробити ємності для розсади з втулок:

за допомогою ножиць розріжте одну сторону втулки та зробіть дно;

наповніть втулку ґрунтом;

посійте насіння (наприклад, горох, моркву чи солодкий перець);

полийте і залиште в теплому місці.

Коли розсада зміцніє, просто висадіть її разом із втулкою в ґрунт. Картон легко розкладеться й не зашкодить рослинам.

Ємності для розсади з втулок. Фото: istockphoto.com

2. Додавання в компост

Втулки від туалетного паперу чудово підходять для компостування. Вони швидко розкладаються, додаючи до компосту необхідний вуглець.

Як правильно використовувати:

подрібніть втулки на дрібні шматки;

додайте їх у компостну купу разом з органічними відходами;

перемішайте для рівномірного розкладання.

Цей простий метод покращує баланс між азотними та вуглецевими складниками компосту, прискорюючи його дозрівання.

Втулки від туалетного паперу. Фото: google.com

3. Захист від бур'янів

Картонні втулки також можна застосовувати як бар'єр проти бур'янів. Необхідно зробити наступне:

розріжте втулку вздовж і розправте її;

покладіть на грядку перед тим, як накладати мульчу.

Картон створить природний бар'єр, який не пропустить світло до бур'янів, не даючи їм прорости.

Втулки від туалетного паперу. Фото: depositphotos.com

4. Годівнички для птахів

Ще один чудовий спосіб використання втулок — створення годівничок для птахів.

Як зробити:

протягніть через втулку мотузку, щоб її можна було повісити;

зробіть два отвори знизу для вставлення гілочки або шпажки — вона слугуватиме сідалом;

змастіть втулку несоленим салом або арахісовою пастою;

обкатайте у насінні для птахів;

повісьте на дереві в саду.

Птахи оцінять вашу турботу, а ваш сад стане ще більш живим.

Годівничка з втулки від туалетного паперу. Фото: istockphoto.com

Раніше ми розповідали, як позбутися бур'янів на городі та в саду за допомогою звичайної газети.

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