Какой овощ посадить под зиму — советы дачникам

Человек, собирающий урожай свеклы на огороде. Фото: Freepik

Посадка огородных культур под зиму не только экономит ваше время, но и способствует лучшему развитию семян. Опытные дачники рассказали, какой овощ необходимо успеть посадить на своем огороде осенью и как это правильно делать, чтобы собрать хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Какой овощ стоит успеть посадить осенью

Опытные дачники рекомендуют посадить под зиму такой популярный овощ, как свекла, которая пользуется популярностью среди хозяек на кухне. Дело в том, что свекла, которую вы посадите в осенний сезон года, не зависит от изменений погодных условий.

Если вы посадили семена этого овоща осенью, то они, находясь зимой в почве, становятся более устойчивыми к разным болезням и легче переносят ранние весенние морозы. К тому же осенняя посадка свеклы поможет вам уменьшить количество поливов.

Готовый урожай свеклы на огороде. Фото: Freepik

Как правильно сажать свеклу осенью

Дачники с опытом советуют выбирать сорта свеклы, которые способны выдерживать зимние морозы, не подвержены формированию стрелок и отлично подходят для осенней посадки. Речь идет о таких сортах свеклы, как:

Бордо

Атаман

Кадет

Монокль

Выбирая место, где вы собираетесь посадить свеклу, помните, что она не любит тень. Также она даст хороший урожай, если вы посадите ее после таких овощей, как:

Огурцы

Помидоры

Лук

Картофель

Категорически не рекомендуется сеять семена этого овоща на огороде после таких растений, как:

Сама свекла

Морковь

Капуста

Перед самой посадкой уберите все сорняки на участке, перекопайте ее на глубину в 25 сантиметров и подживите один квадратный метр древесной золой в количестве 0,5 литра. Затем сделайте ямки для посадки так, чтобы между ними было 20 сантиметров, а их глубина составляла примерно четыре сантиметра.

Процесс посадки свеклы на огороде. Фото: Pinterest

После этого накройте семена торфом толщиной где-то три сантиметра и замульчивайте его слоем опилок или сухих листьев. Весной уберите эту мульчу и подживите свеклу удобрениями с содержанием азота, затем накройте пленкой для ускорения сбора урожая на десять дней и уберите ее, как только появятся всходы.

Напомним, мы писали о том, как можно сохранить урожай свеклы зимой по народным методам.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкармливать свеклу на огороде для хорошего урожая.

Также мы сообщали о том, когда можно собирать урожай свеклы на огороде.