Какой овощ посадить под зиму — советы дачникам

Успейте сделать это осенью — какой овощ стоит посадить под зиму
Посадка огородных культур под зиму не только экономит ваше время, но и способствует лучшему развитию семян. Опытные дачники рассказали, какой овощ необходимо успеть посадить на своем огороде осенью и как это правильно делать, чтобы собрать хороший урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какой овощ стоит успеть посадить осенью
Опытные дачники рекомендуют посадить под зиму такой популярный овощ, как свекла, которая пользуется популярностью среди хозяек на кухне. Дело в том, что свекла, которую вы посадите в осенний сезон года, не зависит от изменений погодных условий.
Если вы посадили семена этого овоща осенью, то они, находясь зимой в почве, становятся более устойчивыми к разным болезням и легче переносят ранние весенние морозы. К тому же осенняя посадка свеклы поможет вам уменьшить количество поливов.
Как правильно сажать свеклу осенью
Дачники с опытом советуют выбирать сорта свеклы, которые способны выдерживать зимние морозы, не подвержены формированию стрелок и отлично подходят для осенней посадки. Речь идет о таких сортах свеклы, как:
- Бордо
- Атаман
- Кадет
- Монокль
Выбирая место, где вы собираетесь посадить свеклу, помните, что она не любит тень. Также она даст хороший урожай, если вы посадите ее после таких овощей, как:
- Огурцы
- Помидоры
- Лук
- Картофель
Категорически не рекомендуется сеять семена этого овоща на огороде после таких растений, как:
- Сама свекла
- Морковь
- Капуста
Перед самой посадкой уберите все сорняки на участке, перекопайте ее на глубину в 25 сантиметров и подживите один квадратный метр древесной золой в количестве 0,5 литра. Затем сделайте ямки для посадки так, чтобы между ними было 20 сантиметров, а их глубина составляла примерно четыре сантиметра.
После этого накройте семена торфом толщиной где-то три сантиметра и замульчивайте его слоем опилок или сухих листьев. Весной уберите эту мульчу и подживите свеклу удобрениями с содержанием азота, затем накройте пленкой для ускорения сбора урожая на десять дней и уберите ее, как только появятся всходы.
Напомним, мы писали о том, как можно сохранить урожай свеклы зимой по народным методам.
Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкармливать свеклу на огороде для хорошего урожая.
Также мы сообщали о том, когда можно собирать урожай свеклы на огороде.
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