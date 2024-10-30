Який овоч посадити під зиму — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай буряку на городі. Фото: Freepik

Посадка городніх культур під зиму не тільки економить ваш час, а й сприяє кращому розвитку насіння. Досвідчені дачники розповіли, який овоч необхідно встигнути посадити на своєму городі восени і як це правильно робити, щоб зібрати гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Який овоч варто встигнути посадити восени

Досвідчені дачники рекомендують посадити під зиму такий популярний овоч, як буряк, який користується популярністю серед господинь на кухні. Річ у тім, що буряк, який ви посадите в осінній сезон року, не залежить від змін погодних умов.

Якщо ви посадили насіння цього овочу восени, то воно, перебуваючи взимку в ґрунті, стає стійкішим до різних хвороб і легше переносить ранні весняні морози. До того ж осіння посадка буряку допоможе вам зменшити кількість поливів.

Готовий врожай буряку на городі. Фото: Freepik

Як правильно садити буряк восени

Дачники з досвідом рекомендують обирати сорти буряку, які здатні витримувати зимові морози, не схильні до формування стрілок і чудово підходять для осінньої посадки. Йдеться про такі сорти буряку, як:

Бордо

Отаман

Кадет

Монокль

Обираючи місце, де ви збираєтеся посадити буряк, пам’ятайте, шо він не любить тінь. Також він дасть гарний врожай, якщо ви посадите його після таких овочів, як:

Огірки

Помідори

Цибуля

Картопля

Категорично не рекомендується сіяти насіння цього овоча на городі після таких рослин, як:

Самі буряки

Морква

Капуста

Перед самою посадкою приберіть всі бур’яни на ділянці, перекопайте її на глибину в 25 сантиметрів і підживіть один квадратний метр деревною золою в кількості 0,5 літрів. Потім зробіть ямки для посадки так, щоб між ними було 20 сантиметрів, а їхня глибина становила приблизно чотири сантиметри.

Процес посадки буряку на городі. Фото: Pinterest

Після цього накрийте насіння торфом завтовшки десь три сантиметри і замульчуйте його шаром тирси або сухого листя. Навесні приберіть цю мульчу і підживіть буряк добривами із вмістом азоту, потім накрийте плівкою для прискорення збору врожаю на десять днів і приберіть її, щойно з’являться сходи.

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