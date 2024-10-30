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Встигніть зробити це восени — який овоч слід посадити під зиму

30 жовтня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Який овоч посадити під зиму — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай буряку на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Посадка городніх культур під зиму не тільки економить ваш час, а й сприяє кращому розвитку насіння. Досвідчені дачники розповіли, який овоч необхідно встигнути посадити на своєму городі восени і як це правильно робити, щоб зібрати гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Який овоч варто встигнути посадити восени

Досвідчені дачники рекомендують посадити під зиму такий популярний овоч, як буряк, який користується популярністю серед господинь на кухні. Річ у тім, що буряк, який ви посадите в осінній сезон року, не залежить від змін погодних умов.

Якщо ви посадили насіння цього овочу восени, то воно, перебуваючи взимку в ґрунті, стає стійкішим до різних хвороб і легше переносить ранні весняні морози. До того ж осіння посадка буряку допоможе вам зменшити кількість поливів.

Свекла
Готовий врожай буряку на городі. Фото: Freepik

Як правильно садити буряк восени

Дачники з досвідом рекомендують обирати сорти буряку, які здатні витримувати зимові морози, не схильні до формування стрілок і чудово підходять для осінньої посадки. Йдеться про такі сорти буряку, як:

  • Бордо
  • Отаман
  • Кадет
  • Монокль

Обираючи місце, де ви збираєтеся посадити буряк, пам’ятайте, шо він не любить тінь. Також він дасть гарний врожай, якщо ви посадите його після таких овочів, як:

  • Огірки
  • Помідори
  • Цибуля
  • Картопля

Категорично не рекомендується сіяти насіння цього овоча на городі після таких рослин, як:

  • Самі буряки
  • Морква
  • Капуста

Перед самою посадкою приберіть всі бур’яни на ділянці, перекопайте її на глибину в 25 сантиметрів і підживіть один квадратний метр деревною золою в кількості 0,5 літрів. Потім зробіть ямки для посадки так, щоб між ними було 20 сантиметрів, а їхня глибина становила приблизно чотири сантиметри.

Посадка свеклы
Процес посадки буряку на городі. Фото: Pinterest

Після цього накрийте насіння торфом завтовшки десь три сантиметри і замульчуйте його шаром тирси або сухого листя. Навесні приберіть цю мульчу і підживіть буряк добривами із вмістом азоту, потім накрийте плівкою для прискорення збору врожаю на десять днів і приберіть її, щойно з’являться сходи.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна зберегти врожай буряку взимку за народними методами. 

Раніше ми розповідали про те, чим слід підживлювати буряк на городі для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, коли можна збирати врожай буряку на городі. 

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