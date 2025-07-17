Какие сорта дыни посадить на огороде — лучшие из них, советы дачникам

Выдерживают перепады температуры — какие сорта дыни самые лучшие
Если вы хотите вырастить на своем огородном участке сладкие, сочные и ароматные дыни, вам нужно подобрать правильный сорт. Опытные дачники рассказали, какие разновидности этой летней ягоды стоит посадить на огороде, чтобы они не боялись перепадов температуры и дали обильный урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Сегодня существует огромное количество различных сортов дынь, которые можно смело сажать на украинских дачах. Но среди них есть такие, которые дают самый большой урожай и не боятся погодных условий. Прежде, чем сажать дыни на своем огороде, стоит подобрать сорта, которые могут "жить" в вашем регионе.
Если вы хотите вырастить дыни на своем огороде, узнайте, на какие сорта стоит обратить внимание.
Какие сорта дынь считаются самыми лучшими в Украине
Опытные дачники выделяют сорта, которые, по их мнению, достойны того, чтобы расти на вашем огороде. Если вы собираетесь посадить на участке дыни, выбирайте такие сорта, как:
- Сорт "Ранняя 113"
- Сорт "Карамелька"
- Сорт "Флоренция F1"
- Сорт "Малага"
- Сорт "Дакаро F1"
- Сорт "Леся"
- Сорт "Амалик F1"
- Сорт "Радужная"
В каком грунте лучше сажать дыни
Если вы хотите собрать большой урожай сладких дынь на собственном участке, нужно, чтобы земля на вашем огороде была нужного качества. Речь идет о том, чтобы она была обязательно суглинистой, песчаной, супесчаной или черноземом, ведь именно в такой почве лучше себя чувствуют дыни.
Если ваша почва на огороде не подходит ни под один критерий, следите за тем, чтобы она была постоянно рыхлой и влажной. Это необходимо для того, чтобы дыни гарантированно выросли большими, здоровыми и сладкими.
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