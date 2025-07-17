Какие сорта дыни посадить на огороде — лучшие из них, советы дачникам

Дачник, который держит дыню на огороде. Фото: Freepik

Если вы хотите вырастить на своем огородном участке сладкие, сочные и ароматные дыни, вам нужно подобрать правильный сорт. Опытные дачники рассказали, какие разновидности этой летней ягоды стоит посадить на огороде, чтобы они не боялись перепадов температуры и дали обильный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сегодня существует огромное количество различных сортов дынь, которые можно смело сажать на украинских дачах. Но среди них есть такие, которые дают самый большой урожай и не боятся погодных условий. Прежде, чем сажать дыни на своем огороде, стоит подобрать сорта, которые могут "жить" в вашем регионе.

Если вы хотите вырастить дыни на своем огороде, узнайте, на какие сорта стоит обратить внимание.

Выращивание дынь на огороде. Фото: Pinterest

Какие сорта дынь считаются самыми лучшими в Украине

Опытные дачники выделяют сорта, которые, по их мнению, достойны того, чтобы расти на вашем огороде. Если вы собираетесь посадить на участке дыни, выбирайте такие сорта, как:

Сорт "Ранняя 113"

Сорт "Карамелька"

Сорт "Флоренция F1"

Сорт "Малага"

Сорт "Дакаро F1"

Сорт "Леся"

Сорт "Амалик F1"

Сорт "Радужная"

Несколько сортов дыни на участке. Фото: Decorexpro

В каком грунте лучше сажать дыни

Если вы хотите собрать большой урожай сладких дынь на собственном участке, нужно, чтобы земля на вашем огороде была нужного качества. Речь идет о том, чтобы она была обязательно суглинистой, песчаной, супесчаной или черноземом, ведь именно в такой почве лучше себя чувствуют дыни.

Если ваша почва на огороде не подходит ни под один критерий, следите за тем, чтобы она была постоянно рыхлой и влажной. Это необходимо для того, чтобы дыни гарантированно выросли большими, здоровыми и сладкими.

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