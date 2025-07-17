Які сорти дині посадити на городі — найкращі з них, поради дачникам

Дачник, який тримає диню на городі. Фото: Freepik

Якщо ви хочете виростити на своїй городній ділянці солодкі, соковиті та ароматні дині, вам потрібно підібрати правильний сорт. Досвідчені дачники розповіли, які різновиди цієї літньої ягоди варто посадити на городі, щоб вони не боялися перепадів температури і дали рясний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Сьогодні існує величезна кількість різних сортів динь, які можна сміливо садити на українських дачах. Але серед них є такі, які дають найбільший врожай і не бояться погодних умов. Перш, ніж садити дині на своєму городі, варто підібрати сорти, які можуть "жити" в вашому регіоні.

Якщо ви хочете виростити дині на своєму городі, дізнайтеся, на які сорти варто звернути увагу.

Вирощування динь на городі. Фото: Pinterest

Які сорти динь вважаються найкращими в Україні

Досвідчені дачники виділяють сорти, які, на їхню думку, гідні того, щоб рости на вашому городі. Якщо ви збираєтеся посадити на ділянці дині, обирайте такі сорти, як:

Сорт "Рання 113"

Сорт "Карамелька"

Сорт "Флоренція F1"

Сорт "Малага"

Сорт "Дакаро F1"

Сорт "Леся"

Сорт "Амалік F1"

Сорт "Райдужна"

Кілька сортів дині на ділянці. Фото: Decorexpro

В якому ґрунті краще садити дині

Якщо ви хочете зібрати великий врожай солодких динь на власній ділянці, потрібно, щоб земля на вашому городі була потрібної якості. Йдеться про те, щоб вона була обов’язково сугнитистою, піщаною, супіщаною або черноземом, адже саме в такому ґрунті краще себе почувають дині.

Якщо ваш ґрунт на городі не підходить під жоден критерій, стежте за тим, щоб він був постійно пухким і вологим. Це необхідно для того, щоб дині гарантовано виросли великими, здоровими і солодкими.

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