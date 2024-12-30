Бочки с водой трескаются зимой — как уберечь их от повреждения

Эти советы уберегут бочки с водой зимой — как избежать трещин
Зимний период часто приносит садоводам вызовы, связанные с замерзанием воды в резервуарах. Трещина на бочке может стать неприятной и дорогостоящей проблемой, поэтому стоит позаботиться о них заранее.
Новини.LIVE делятся советами, с которыми вы сможете избежать неприятностей.
Как уберечь бочку с водой от трещин зимой
Основной причиной трещин на бочках зимой является увеличение объема воды при замерзании. Это создает сильное давление на стенки резервуара, что может привести к их повреждению, особенно, если бочка сделана из пластика или тонкого металла.
Самый надежный способ защитить резервуар от повреждения — полностью опорожнить его. После слива воды оставьте кран открытым или наклоните бочку во избежание накопления осадков, которые могут замерзнуть.
Однако, если вода в бочке все же осталась, воспользуйтесь этими способами, чтобы уберечь ее:
- Пластиковые бутылки с водой
Заполните бутылки водой на 2/3, оставив место для расширения. Плавающие бутылки уменьшают давление на стенки бочки.
- Пенопласт или резиновые мячи
Их можно уложить на поверхность воды для уменьшения ледовой нагрузки.
- Деревянная палка
Возьмите длинную палку и поместите ее в бочку, прижимая к краю, так чтобы она торчала на 15-20 см. Таким образом при замерзании воды, лед "ползет" вверх по палке.
- Утеплите бочку
Обмотайте резервуар изоляционным материалом, например: старыми одеялами, вспененным полиэтиленом (утеплителем), мешками с опилками.
- Частично опорожните бочку
Если полностью слить воду нет возможности, оставьте ее на треть пустой. Это обеспечит место для расширения льда, уменьшая риск повреждения.
- Переместите бочку в теплое место
По возможности перенесите резервуар в место, где температура не опускается ниже нуля, например в гараж, подвал или сарай.
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