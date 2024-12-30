Бочки с водой трескаются зимой — как уберечь их от повреждения

Бочка с водой. Фото: Freepik

Зимний период часто приносит садоводам вызовы, связанные с замерзанием воды в резервуарах. Трещина на бочке может стать неприятной и дорогостоящей проблемой, поэтому стоит позаботиться о них заранее.

Новини.LIVE делятся советами, с которыми вы сможете избежать неприятностей.

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Как уберечь бочку с водой от трещин зимой

Основной причиной трещин на бочках зимой является увеличение объема воды при замерзании. Это создает сильное давление на стенки резервуара, что может привести к их повреждению, особенно, если бочка сделана из пластика или тонкого металла.

Самый надежный способ защитить резервуар от повреждения — полностью опорожнить его. После слива воды оставьте кран открытым или наклоните бочку во избежание накопления осадков, которые могут замерзнуть.

Садовая бочка с водой. Фото: Pixabay

Однако, если вода в бочке все же осталась, воспользуйтесь этими способами, чтобы уберечь ее:

Пластиковые бутылки с водой

Заполните бутылки водой на 2/3, оставив место для расширения. Плавающие бутылки уменьшают давление на стенки бочки.

Заполните бутылки водой на 2/3, оставив место для расширения. Плавающие бутылки уменьшают давление на стенки бочки. Пенопласт или резиновые мячи

Их можно уложить на поверхность воды для уменьшения ледовой нагрузки.

Их можно уложить на поверхность воды для уменьшения ледовой нагрузки. Деревянная палка

Возьмите длинную палку и поместите ее в бочку, прижимая к краю, так чтобы она торчала на 15-20 см. Таким образом при замерзании воды, лед "ползет" вверх по палке.

Возьмите длинную палку и поместите ее в бочку, прижимая к краю, так чтобы она торчала на 15-20 см. Таким образом при замерзании воды, лед "ползет" вверх по палке. Утеплите бочку

Обмотайте резервуар изоляционным материалом, например: старыми одеялами, вспененным полиэтиленом (утеплителем), мешками с опилками.

Обмотайте резервуар изоляционным материалом, например: старыми одеялами, вспененным полиэтиленом (утеплителем), мешками с опилками. Частично опорожните бочку

Если полностью слить воду нет возможности, оставьте ее на треть пустой. Это обеспечит место для расширения льда, уменьшая риск повреждения.

Если полностью слить воду нет возможности, оставьте ее на треть пустой. Это обеспечит место для расширения льда, уменьшая риск повреждения. Переместите бочку в теплое место

По возможности перенесите резервуар в место, где температура не опускается ниже нуля, например в гараж, подвал или сарай.

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