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Обов'язково до Нового року — 5 справ в саду та на городі

26 грудня 2024 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Що треба зробити на городі і в саду після Нового року — важливі справи
Зимовий сад. Фото: pexels
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

До Нового року залишається кілька днів, проте відразу після свят потрібно повернутись до своєї ділянки та виконати важливі роботи. Адже навіть взимку гарний господар дбає про свій город та сад.

Редакція Новини.LIVE розповідає, про що важливо не забути. 

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Приберіть снігові "капелюхи" з рослин. Адже під вагою снігу можуть зламатися гілки. Не використовуйте лопату, щоб не пошкодити рослину. Краще скористатися віником чи мітлою. 

Заготуйте сніг. Зібраний сніг можна розтопити та отримати талу воду для поливу розсади. 

Закидайте сніг у теплиці. Він швидко розтане у парниках, і грунт отримає корисну вологу. 

сад
Сад. Фото: pexels

Перевірте чорну смородину. Варто поглянути, чи не завелись на кущах шкідники. Якщо знайдете, то їх слід позбутись.

Обріжте дерева. Якщо зима тепла і сильних морозів немає, то вже можна взятися за цю справу. Однак, важливо, щоб температура повітря була не нижче -7 градусів. 

Нагадаємо, як правильно підживити малину. Також ми розповідали, які рослини можна посадити вже взимку.

зима город сад садівництво дача

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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