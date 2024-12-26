Что нужно сделать на огороде и в саду после Нового года — важные дела

Зимний сад. Фото: pexels

До Нового года остается несколько дней, однако сразу после праздников нужно вернуться на свой участок и выполнить важные работы. Ведь даже зимой хороший хозяин заботится о своем огороде и саде.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, о чем важно не забыть.

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Уберите снежные "шляпы" из растений. Ведь под тяжестью снега могут сломаться ветки. Не используйте лопату, чтобы не повредить растение. Лучше воспользоваться веником или метлой.

Заготовьте снег. Собранный снег можно растопить и получить талую воду для полива рассады.

Закидывайте снег в теплицу. Он быстро растает в парниках, и почва получит полезную влагу.

Сад. Фото: pexels

Проверьте черную смородину. Стоит посмотреть, не завелись ли на кустах вредители. Если найдете, то от них следует избавиться.

Обрежьте деревья. Если зима теплая и сильных морозов нет, то уже можно заняться этим делом. Однако важно, чтобы температура воздуха была не ниже -7 градусов.

Напомним, как правильно подкормить малину. Также мы говорили, какие растения можно посадить уже зимой.