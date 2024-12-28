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Тирса врятує найгірший ґрунт — трюк професійних дачників

28 грудня 2024 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як вдобрити город тирсою — поради дачникам
Тирса. Фото: freepik.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Тирса допоможе покращити ґрунт на городі. Це чудовий варіант, якщо є потреба розпушити землю, утримати вологу та утеплити посадки.

Читайте нашу статтю, щоб дізнатися більше про властивості тирси.

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Як покращити город тирсою

Грунт стане легким і пухким. Такий ґрунт значно довше зберігає вологу, не ущільнюється після регулярного поливу й не потребує частого розпушування, оскільки не формує кірку на поверхні. Також тирса може стати додатковим утеплювачем, щоб захистити рослини від морозів. Зокрема, вона перешкоджає проростанню більшості бур’янів.

Особливо корисно для полуниці. Тирсу розсипають перед дозріванням ягід. Цей шар відділяє полуницю від землі і плоди залишаються чистими та практично зовсім не гниють. 

Як вдобрити город тирсою
Тирса на городі. Фото: freepik.com

Добриво для ґрунту. Якщо змішати тирсу з біогумусом або іншими підживленнями, то це дасть чудовий ефект. Однак, потрібно врахувати кислотність землі.

  • Якщо ваш ґрунт лужний або нейтральний, тирсу можна використовувати навіть без додаткових розкислювачів.  
  • Якщо земля слабокисла, тирса підвищить її кислотність, що негативно вплине на більшість овочевих культур, спричинивши зниження врожайності.

Недолік тирси. Під час перегнивання вона споживає азот із ґрунту — основний елемент живлення рослин. Від наявності азоту залежить зростання культур навесні й улітку.

Нагадаємо, чим заборонено вдобрювати грунт. Також ми розповідали про ефективні варіанти посадки картоплі.

земля город сад дача тирса

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