Как удобрить огород опилками — советы дачникам

Опилки. Фото: freepik.com

Опилки помогут улучшить почву на огороде. Это отличный вариант, если есть необходимость разрыхлить землю, удержать влагу и утеплить посадки.

Читайте нашу статью, чтобы узнать больше о свойствах опилок.

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Почва станет легкой и рыхлой. Такая почва значительно дольше сохраняет влагу, не уплотняется после регулярного полива и не требует частого разрыхления, поскольку не формирует корку на поверхности. Также опилки могут стать дополнительным утеплителем, чтобы защитить растения от морозов. В частности, она препятствует прорастанию большинства сорняков.

Особенно полезно для клубники. Опилки рассыпают перед созреванием ягод. Этот слой отделяет клубнику от земли и плоды остаются чистыми и практически совсем не гниют.

Опилки на огороде. Фото: freepik.com

Удобрение для почвы. Если смешать опилки с биогумусом или другими подкормками, то это даст отличный эффект. Однако нужно учесть кислотность земли.

Если ваша почва щелочная или нейтральная, опилки можно использовать даже без дополнительных раскислителей.

Если земля слабокислая, опилки повысит ее кислотность, что окажет негативное влияние на большинство овощных культур, повлекшие снижение урожайности.

Недостаток опилок. Во время перегнивания она потребляет азот из почвы — основной элемент питания растений. От наличия азота зависит рост культур весной и летом.

Напомним, чем запрещено удобрять почву. Также мы рассказывали об эффективных вариантах посадки картофеля.