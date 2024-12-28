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Опилки спасут худшую почву — трюк профессиональных дачников

28 декабря 2024 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как удобрить огород опилками — советы дачникам
Опилки. Фото: freepik.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Опилки помогут улучшить почву на огороде. Это отличный вариант, если есть необходимость разрыхлить землю, удержать влагу и утеплить посадки.

Читайте нашу статью, чтобы узнать больше о свойствах опилок.

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Как улучшить огород опилками

Почва станет легкой и рыхлой. Такая почва значительно дольше сохраняет влагу, не уплотняется после регулярного полива и не требует частого разрыхления, поскольку не формирует корку на поверхности. Также опилки могут стать дополнительным утеплителем, чтобы защитить растения от морозов. В частности, она препятствует прорастанию большинства сорняков.

Особенно полезно для клубники. Опилки рассыпают перед созреванием ягод. Этот слой отделяет клубнику от земли и плоды остаются чистыми и практически совсем не гниют.

Как удобрить огород опилками
Опилки на огороде. Фото: freepik.com

Удобрение для почвы. Если смешать опилки с биогумусом или другими подкормками, то это даст отличный эффект. Однако нужно учесть кислотность земли.

  • Если ваша почва щелочная или нейтральная, опилки можно использовать даже без дополнительных раскислителей.
  • Если земля слабокислая, опилки повысит ее кислотность, что окажет негативное влияние на большинство овощных культур, повлекшие снижение урожайности.

Недостаток опилок. Во время перегнивания она потребляет азот из почвы — основной элемент питания растений. От наличия азота зависит рост культур весной и летом.

Напомним, чем запрещено удобрять почву. Также мы рассказывали об эффективных вариантах посадки картофеля.

земля огород сад дача опилки

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