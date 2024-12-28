Как удобрить огород опилками — советы дачникам

Опилки спасут худшую почву — трюк профессиональных дачников
Опилки помогут улучшить почву на огороде. Это отличный вариант, если есть необходимость разрыхлить землю, удержать влагу и утеплить посадки.
Читайте нашу статью, чтобы узнать больше о свойствах опилок.
Как улучшить огород опилками
Почва станет легкой и рыхлой. Такая почва значительно дольше сохраняет влагу, не уплотняется после регулярного полива и не требует частого разрыхления, поскольку не формирует корку на поверхности. Также опилки могут стать дополнительным утеплителем, чтобы защитить растения от морозов. В частности, она препятствует прорастанию большинства сорняков.
Особенно полезно для клубники. Опилки рассыпают перед созреванием ягод. Этот слой отделяет клубнику от земли и плоды остаются чистыми и практически совсем не гниют.
Удобрение для почвы. Если смешать опилки с биогумусом или другими подкормками, то это даст отличный эффект. Однако нужно учесть кислотность земли.
- Если ваша почва щелочная или нейтральная, опилки можно использовать даже без дополнительных раскислителей.
- Если земля слабокислая, опилки повысит ее кислотность, что окажет негативное влияние на большинство овощных культур, повлекшие снижение урожайности.
Недостаток опилок. Во время перегнивания она потребляет азот из почвы — основной элемент питания растений. От наличия азота зависит рост культур весной и летом.
Напомним, чем запрещено удобрять почву. Также мы рассказывали об эффективных вариантах посадки картофеля.
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