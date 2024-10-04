Как правильно посадить розы осенью — советы и секреты для пышного цветения

Посадка роз в открытую почву осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Опытные садоводы советуют сажать розы в открытую почву именно осенью, ведь в этот период более благоприятная погода для кустов, можно не бояться "атаки" вредителей, а главное — в следующем сезоне райский цветущий сад вы получите раньше других.

Как правильно посадить розы осенью, чтобы создать идеальные условия для пышного цветения, читайте в нашей статье.

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Лучшее время для посадки саженцев роз осенью — конец сентября и первая половина октября. Тогда у растения будет 20-30 дней, чтобы укорениться до первых заморозков.

Оптимальная температура для посадки роз около +15°C днем и не ниже +5°C ночью. Но ни в коем случае не высаживайте цветы слишком рано или во время бабьего лета, поскольку существует риск, что они быстро распустятся и погибнут зимой.

Посадка роз в открытую почву осенью. Фото: istockphoto.com

Какое место выбрать для розария

Участок должен быть солнечным, хорошо дренированным и защищенным от сквозняков. Оптимальная глубина грунтовых вод под розами — 1 м. Розы рекомендуется сажать на расстоянии 30-50 см от других растений.

Как подготовить почву для посадки роз

Чтобы подготовить почву к предстоящей посадке роз, сделайте следующее:

уберите остатки старых растений, если таковые имеются;

перекопайте участок и разрыхлите почву, чтобы насытить ее кислородом;

для каждой посадочной ямы подготовьте питательную смесь из компоста, суглинка и минеральных удобрений;

за 3 дня до посадки почву поливают, если не предполагается дождей.

Также следует учесть, что роза любит слабокислую почву. Если почва очень плотная и тяжелая, то ее перекапывают и смешивают с ведром песка.

Как посадить розу осенью

Выполните эти простые действия и розы подарят вам невероятно красивое цветение:

Перед посадкой осмотрите корни саженцев на повреждение. Если есть поврежденные или сухие участки, обрежьте их. За сутки до посадки замочите саженцы в воде или слабом растворе марганцовки. Продезинфицируйте саженцы раствором железного купороса (2%) и окуните корни в смесь из глины и коровяка. Выберите для посадки теплый и сухой день. На участке, где будут расти цветы, должны быть вырыты посадочные ямы глубиной и шириной примерно 50 см. Расстояние между соседними лунками зависит от сорта растения: 80 см между парковыми розами, 1 м между плетистыми розами, 50 см между чайными и гибридными сортами. На дно лунки поставьте саженец и насыпьте вокруг корней небольшой холмик. Корни саженца нельзя загибать — они должны быть прямыми. Вокруг бугорка в лунку следует постепенно засыпать специальный субстрат для роз или обычную почву. Засыпьте яму, плотно утрамбуйте почву и укройте саженцы на 20 см слоем грунта или опилками. Не поливайте розы после посадки, поскольку осенняя почва обычно и так достаточно влажная.

Посадка роз в открытую почву осенью. Фото: google.com

Как ухаживать за розами после осенней посадки

Перед наступлением холодов кусты розы следует замульчировать, чтобы защитить растение от заморозков. Лучше всего посыпать участок хвойными иглами или опилками.

На зиму розы укрывают просторной сеткой или сложенными в треугольник досками, поверх которых натягивают пленку. Туго укутывать розы не нужно.

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