Как подкормить рассаду — пять способов опытных дачников

Рассада. Фото: freepik

Весна уже приближается, поэтому стоит приступать к посадке рассады. Каждый опытный огородник знает, как правильно удобрить землю, чтобы растения вовремя выросли. Пригодятся банановая кожура, зола и луковая шелуха.

Читайте нашу статью, чтобы узнать, чем и как подкормить рассаду.

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Банановая кожура и яйца

Кожуру банана не стоит выбрасывать. Ее можно настоять в течение нескольких суток в литре воды и сразу полить рассаду.

Измельченную яичную скорлупу также надо заливать 1 литром теплой воды и оставлять в темном месте. Затем настой необходимо процедить и разбавить водой. Для деликатных растений лучше 1:4 или 1:5, для более стойких — 1:3 или даже 1:2.

Луковая шелуха для вашей рассады

Достаточно взять ее всего стакан и залить 1 литром кипятка, чтобы получить мощный, а главное натуральный стимулятор роста. Настаивать надо сутки или двое. Когда увидите насыщенный цвет воды, то можно процеживать и использовать. Его надо разбавлять водой 1:3.

Рассада. Фото: freepik

Дрожжевой раствор для эффективного роста

Для тех, кто выращивает много рассады, прекрасно подходит дрожжевой раствор. Всего 50 г "живых" дрожжей и столовая ложка сахара, разведенные в 5 литрах воды творят настоящие чудеса. Уже через сутки будет готов питательный настой, который нужно развести водой 1:5 перед использованием.

Зола — помощница во время выращивания рассады

Чверть стакана этого природного минерального комплекса на ведро воды дает заметный эффект. Главное — настоять в течение суток и очень хорошо процедить, чтобы не забивать почву нерастворимыми частицами. Такая подкормка особенно полезна для томатов и перцев.

Напомним, какие растения не нужно сажать возле лука. Также мы рассказывали, что уже можно посадить на рассаду.

