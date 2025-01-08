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Росте, як на дріжджах — п'ять способів підживлення розсади

8 січня 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як підживити розсаду — п'ять способів досвідчених дачників
Розсада. Фото: freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Весна вже наближається, тому варто братися до посадки розсади. Кожен досвідчений городник знає, як правильно вдобрити землю. щоб рослини вчасно виросли. У пригоді можуть стати бананові шкірки, зола та цибулеве лушпиння.

Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, чим та як підживити розсаду. 

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Шкірки банана не варто викидати. Їх можна настояти протягом кількох діб у літрі води і одразу полити розсаду.

Подрібнену яєчну шкарлупу також треба заливати 1 літром теплої води та залишати в темному місці. Потім настій необхідно процідити та розбавити водою. Для делікатних рослин краще 1:4 чи 1:5, для більш стійких — 1:3 чи навіть 1:2.

Цибулеве лушпиння для вашої розсади

Достатньо взяти його всього склянку та залити 1 літром окропу, щоб отримати потужний, а головне натуральний стимулятор росту. Настоювати треба добу або дві. Коли побачите насичений колір, то можна проціджувати та використовувати. Його треба розбавляти водою 1:3.

розсада
Розсада. Фото: freepik

Дріжджовий розчин для ефективного зростання

Для тих, хто вирощує багато розсади, чудово підходить дріжджовий розчин. Всього 50 г "живих" дріжджів і столова ложка цукру, розведені в 5 літрах води творять справжні дива. Вже через добу буде готовий поживний настій, який потрібно розвести водою 1:5 перед використанням. 

Зола — помічниця під час вирощування розсади

Чверть склянки цього природного мінерального комплексу на відро води дає помітний ефект. Головне — настояти протягом доби та дуже гарно процідити, щоб не забивати ґрунт нерозчинними частинками. Таке підживлення особливо корисне для томатів та перців.

Нагадаємо, які рослини не потрібно садити біля цибулі. Також ми розповідали, що вже можна посадити на розсаду.

врожай город сад розсада дача

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