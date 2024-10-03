Как сеять петрушку в октябре 2024 — когда это лучше делать, советы дачникам

Дачница, которая собирает зелень на огороде. Фото: Freepik

Известно, что петрушка — один из видов зелени, который не боится холодов, поэтому легко переносит зимы в Украине. Чтобы получить урожай этой зелени раньше, посадите ее в октябре, но опытные дачники рассказали, как именно это сделать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если вы хотите, чтобы урожай петрушки не пошел "коту под хвост", вам важно успеть посеять ее в правильный момент. Необходимо это сделать, пока на улице не начнутся морозы. Это важно для того, чтобы семена под землей успели набухнуть.

Посев семян петрушки на огороде. Фото: Freepik

Этот вид зелени можно сажать тогда, когда днем на столбиках термометров вы видите от двух до трех градусов тепла, а ночью — "минусовые" отметки. Еще одним признаком посева петрушки является ледяная корочка на поверхности почвы.

Обычно оптимальным периодом для посадки петрушки считается октябрь или первые числа ноября.

Как правильно посеять петрушку в октябре

Прежде всего, вам необходимо взять вдвое больше семян, ведь не все они могут выжить зимой. Затем выберите место на огороде с южной стороны, где вы будете сеять эту зелень, но лучше выбирать участки, где росли такие растения, как:

Помидоры

Лук

Чеснок

Сидераты

Урожай петрушки на огороде. Фото: скриншот с YouTube

После этого перекопайте почву и подживите каждый квадратный метр на огороде такими удобрениями, как:

Перегной — одно ведро

Древесная зола — один стакан

Суперфосфат — одна щепотка

Сделайте ямки так, чтобы расстояние между ними составляло от десяти до 15 сантиметров, а глубина — от трех до четырех сантиметров. Насыпьте туда сухой песок и накройте грядки сухой травой или клеенкой. Прежде, чем вы будете сеять петрушку, снимите все и густо посадите семена зелени в ямки.

Напоследок посыпьте ямки сухой землей и накройте участок соломой или сухими ветвями.

Еще одним важным моментом является то, что поливать петрушку при посадке не нужно.

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