Как сеять петрушку в октябре 2024 — когда это лучше делать, советы дачникам

Посадка петрушки в октябре — как и когда это лучше делать
Известно, что петрушка — один из видов зелени, который не боится холодов, поэтому легко переносит зимы в Украине. Чтобы получить урожай этой зелени раньше, посадите ее в октябре, но опытные дачники рассказали, как именно это сделать.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Когда нужно сажать петрушку в осенний период
Если вы хотите, чтобы урожай петрушки не пошел "коту под хвост", вам важно успеть посеять ее в правильный момент. Необходимо это сделать, пока на улице не начнутся морозы. Это важно для того, чтобы семена под землей успели набухнуть.
Этот вид зелени можно сажать тогда, когда днем на столбиках термометров вы видите от двух до трех градусов тепла, а ночью — "минусовые" отметки. Еще одним признаком посева петрушки является ледяная корочка на поверхности почвы.
Обычно оптимальным периодом для посадки петрушки считается октябрь или первые числа ноября.
Как правильно посеять петрушку в октябре
Прежде всего, вам необходимо взять вдвое больше семян, ведь не все они могут выжить зимой. Затем выберите место на огороде с южной стороны, где вы будете сеять эту зелень, но лучше выбирать участки, где росли такие растения, как:
- Помидоры
- Лук
- Чеснок
- Сидераты
После этого перекопайте почву и подживите каждый квадратный метр на огороде такими удобрениями, как:
- Перегной — одно ведро
- Древесная зола — один стакан
- Суперфосфат — одна щепотка
Сделайте ямки так, чтобы расстояние между ними составляло от десяти до 15 сантиметров, а глубина — от трех до четырех сантиметров. Насыпьте туда сухой песок и накройте грядки сухой травой или клеенкой. Прежде, чем вы будете сеять петрушку, снимите все и густо посадите семена зелени в ямки.
Напоследок посыпьте ямки сухой землей и накройте участок соломой или сухими ветвями.
Еще одним важным моментом является то, что поливать петрушку при посадке не нужно.
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